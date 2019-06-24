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Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

STYLERЖиття    24.06.2019 - 15:06
Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)
Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У мережі обговорюють найбільш ввічливого водія в Києві

Водій 228 маршрутки здивував киян своєю ввічливістю і доброзичливістю. Деякі стали ставити його в приклад іншим водіям, а також назвали найкращим у Києві. Про це вони написали під публікацією жительки Виноградаря Ірини Сліпенко в Facebook.

Як повідомляється, герой київського громадського транспорту працює на 228-му маршруті. 24 червня він відзначився тим, що побажав всім доброго ранку.

"Прямо зараз водій 228 автобуса всім бажає доброго ранку при вході. Людей 20 вже пройшло і всім: "Добрий ранок ") як же приємно!!" – написала киянка.

Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (скріншот: facebook.com/Виноградарь)

Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (фото: facebook.com/Виноградарь)

Багато в мережі відразу впізнали водія. Як повідомляється, раніше він працював на 23-му маршруті.

  • Класний водій, раніше він працював на 23 маршруті.
  • Побільше б чемних і вихованих людей і все б у нас було добре. Все починається з дрібниць!
  • Він працював по маршруту 23. Це був завжди найдобріший ранок по дорозі на роботу. Дякую водієві!
  • Нарешті, зайшовши на фейсбук, бачу хороший пост. Беріть всі приклад!!! Не всі з нас бачать в людях людей! А людина, просто привітавшись, дарує гарний настрій, і це так легко.
  • Він ще бажає всім вдалого дня!
  • Як ранок почнеш, так і день проведеш.
  • А багато пасажирів при вході в маршрутку вітаються з водієм? :) А при виході, багато кажуть: "Спасибі"?
  • Крутий дядько! Дуже приємно, таких побільше водіїв і було б здорово!
  • Світ не без добрих людей! ;)

Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

 

Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (скріншот: facebook.com/Виноградарь)

Нагадаємо, що раніше мережу захопив героїчний вчинок киянина. Чоловік відкачав 7-річну дівчинку на озері Тельбін.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем.

До цього ми писали, що 15-річний школяр-герой витягнув двох дітей з річки.

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