У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

Пасажир влаштував бійку з кондуктором трамвая через оплату проїзду
У Дніпрі чоловік накинувся на кондуктора трамвая та вдарив його каменем, який носив з собою. Деталі події і фото "героя" опублікував на своїй сторінці в Facebook віце-мер Дніпра Михайло Лисенко.
Інцидент стався на маршруті трамваю №15. Агресивний пасажир відмовився платити за проїзд, а на зупинці накинувся на кондуктора трамвая.
"Герой міста, Филоменко Олександр Сергійович 07.07.1981 року народження, не захотів платити за проїзд у трамваї. Після чого витягнув кондуктора на зупинку і кілька разів вдарив його каменем в голову. Зловлений", - повідомив Михайло Лисенко.
Скріншот поста (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Фото: facebook.com/Mykhailo Lysenko
У коментарях користувачі відреагували на цей інцидент і побажали винному справедливого покарання.
Скріншот коментарів (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Скріншот коментарів (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним.
А також ми розповідали про те, що у Запоріжжі водій маршрутки побив пастора і ніхто з пасажирів не втрутився.