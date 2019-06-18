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У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

STYLERЖиття    18.06.2019 - 17:06
У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту
Пасажир трамвая побив кондуктора каменем (Колаж РБК-Україна)

Пасажир влаштував бійку з кондуктором трамвая через оплату проїзду

У Дніпрі чоловік накинувся на кондуктора трамвая та вдарив його каменем, який носив з собою. Деталі події і фото "героя" опублікував на своїй сторінці в Facebook віце-мер Дніпра Михайло Лисенко.

Інцидент стався на маршруті трамваю №15. Агресивний пасажир відмовився платити за проїзд, а на зупинці накинувся на кондуктора трамвая.

"Герой міста, Филоменко Олександр Сергійович 07.07.1981 року народження, не захотів платити за проїзд у трамваї. Після чого витягнув кондуктора на зупинку і кілька разів вдарив його каменем в голову. Зловлений", - повідомив Михайло Лисенко.

У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

Скріншот поста (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

Фото: facebook.com/Mykhailo Lysenko

У коментарях користувачі відреагували на цей інцидент і побажали винному справедливого покарання.

  • Я вважаю, що його треба покарати по всій строгості закону. Він же міг вбити кондуктора цим каменем, це добре, що люди завадили. І якщо так пускати все на самоплив, то скоро ніхто не захоче працювати на цій посаді.
  • Такі часто їздять і в тролейбусах, хамлять кондукторам. Стверджують, що герої АТО, але при цьому не показую посвідчення. Виглядає жахливо.

У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

Скріншот коментарів (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

  • Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Від 5 до 8 років, але знаючи наш гуманний суд.
  • Покарати по повній – безкарність заохочує такі дії.

У Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем: деталі конфлікту

Скріншот коментарів (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним.

А також ми розповідали про те, що у Запоріжжі водій маршрутки побив пастора і ніхто з пасажирів не втрутився.

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