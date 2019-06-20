Відкачав потонулу дівчинку: мережу захопив героїчний вчинок киянина

У Києві на озері Тельбін чоловік врятував утонувшую дівчинку – фото (колаж РБК-Україна)

Киянин врятував дитину на озері Тельбін і став героєм

Чоловік врятував дитину на озері Тельбін в Києві, після чого в мережі його назвали героєм. Киянин відпочивав на березі озера, після чого зауважив потопаючого дитини і кинувся його рятувати. За мужній вчинок в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний" тисячі людей подякували нового героя.

Як повідомляється, чоловік врятував життя семирічної дівчинки, яка пірнула в озеро і ледь не потонула.

"Сьогодні на озері Тельбін, Березняки, мало не потонула дівчинка (7років). Купалася, батьки стояли недалеко, дивилися. Пірнула й не виринула. У цей момент мужики з пляжу кинулися рятувати, витягли, відкачували. Дівчинка була вся синя, не дихала. Швидка приїхала дуже швидко, до приїзду швидкої очевидці відкачали дівчинку. На фото мужик, який накачував", - цитує "Київ Оперативний" слова очевидця.

У Києві на озері Тельбін чоловік врятував утонувшую дівчинку (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У публікації модератори висловили і свою думку з приводу інциденту.

"Цей чоловік - ГЕРОЙ! Він ще до приїзду швидкої відкачав потонулого дитину, дівчинку, на озері Тельбін в Києві. Знаю, що вас більше хвилює, що у нього неідеальний прес і забруднений груди, важливо за кого він голосував і які номери на його авто. Це все п*х. Молодець! Герой! Ми б дуже хотіли віддячити!" – написали у співтоваристві.

У Києві на озері Тельбін чоловік врятував утонувшую дівчинку (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях більше двохсот чоловік висловили свою подяку чоловікові і всім тим, хто врятував життя дитини:

Дай Бог тобі міцного здоров'я, благополуччя. Молодець.

Низький уклін!!!! Міцного здоров'я!!!

Красень, молодчинка. Респект і уважуха. Здоров'я тобі і твоїм близьким.

Красень, дай Бог йому міцного здоров'я.

Молодець!!! Дай Бог здоров'я міцного і щастя всій родині!

У Києві на озері Тельбін чоловік врятував утонувшую дівчинку (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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