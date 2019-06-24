Доброту никто не отменял: водитель удивил киевлян поступком (фото)

В сети обсуждают самого вежливого водителя в Киеве
Водитель 228 маршрутки удивил киевлян своей вежливостью и доброжелательностью. Некоторые стали ставить его в пример другим водителям, а также назвали лучшим в Киеве. Об этом они написали под публикацией жительницы Виноградаря Ирины Слипенко в Facebook.
Как сообщается, герой киевского общественного транспорта работает на 228-м маршруте. 24 июня он отличился тем, что всем желал доброго утра.
"Прямо сейчас водитель 228 автобуса всем желает доброго утра при входе. Людей 20 уже прошло и всем: "Доброе утро ") как же приятно!!" – написала киевлянка.
Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (скриншот: facebook.com/Виноградарь)
Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (фото: facebook.com/Виноградарь)
Многие в сети сразу узнали водителя. Как сообщается, ранее он работал на 23-м маршруте.
Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (скриншот: facebook.com/Виноградарь)
Напомним, что ранее сеть восхитил героический поступок киевлянина. Мужчина откачал 7-летнюю девочку на озере Тельбин.
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