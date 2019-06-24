Доброту никто не отменял: водитель удивил киевлян поступком (фото)

Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В сети обсуждают самого вежливого водителя в Киеве

Водитель 228 маршрутки удивил киевлян своей вежливостью и доброжелательностью. Некоторые стали ставить его в пример другим водителям, а также назвали лучшим в Киеве. Об этом они написали под публикацией жительницы Виноградаря Ирины Слипенко в Facebook.

Как сообщается, герой киевского общественного транспорта работает на 228-м маршруте. 24 июня он отличился тем, что всем желал доброго утра.

"Прямо сейчас водитель 228 автобуса всем желает доброго утра при входе. Людей 20 уже прошло и всем: "Доброе утро ") как же приятно!!" – написала киевлянка.

Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (скриншот: facebook.com/Виноградарь)

Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (фото: facebook.com/Виноградарь)

Многие в сети сразу узнали водителя. Как сообщается, ранее он работал на 23-м маршруте.

Классный водитель, раньше он работал на 23 маршруте.

Побольше бы вежливых и воспитанных людей и все бы у нас было хорошо. Все начинается с мелочей!

Он работал по маршруту 23. Это было всегда самое доброе утро по дороге на работу. Спасибо водителю!

Наконец-то, зайдя на фейсбук, вижу хороший пост. Берите все пример!!! Не все в нас видят в людях людей! А человек, просто поздоровавшись, дарит хорошее настроение, и это так легко.

Он еще желает всем удачного дня!

Как утро начнешь, так и день проведешь.

А многие ли пассажиры при входе в маршрутку здороваются с водителем? :) А при выходе, многие ли говорят: "Спасибо"?

Крутой дядька! Очень приятно, таких побольше водителей и было бы здорово!

Мир не без добрых людей! ;)

Водитель 228 маршрутки удивил киевлян – все подробности (скриншот: facebook.com/Виноградарь)

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