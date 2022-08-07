Військовий ЗСУ врятував двох поні: Капа і Маленька люблять мюслі і радують захисників (фото)

Український боєць врятував двох поні з іменами Капа і Маленька, і тепер тварини проживають на території Київського реабілітаційного центру для військових, радуючи пацієнтів і допомагаючи легше проходити реабілітацію.

Про це 7 серпня розповіли волонтери благодійної організації UAnimals .

"Тварин утримували в неналежних умовах та хотіли позбутися від них. Проте, зараз поні в добрих руках", - зазначають зоозахисники.

Капу і Маленьку врятував військовий, який сам був пацієнтом цього закладу, проходячи лікування.

А зараз поні "стали справжньою розрадою для наших захисників, які проходять реабілітацію в центрі".

Поні прогулюються територією реабілітаційного центру для військових у Києві (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Зоозахисники розповіли, що для облаштування вольєрів для маленьких конячок перевели 10 тисяч гривень, а щоб поні не голодували та могли поласувати смакотою, їм передали двомісячний запас мюслі (їжа, приготована з сирих або запечених злаків, сухофруктів, горіхів, висівок, паростків пшениці, меду і спецій).

Капа та Маленька живуть у вольєрах і люблять їсти мюслі (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Як допомогти поні

Волонтери просять небайдужих долучатися до підтримки, турботи та надання допомоги беззахисним тваринам, які під час війни ще більше потерпають від жорстокості.

В організації опублікували реквізити для пересилання коштів:

Монобанк 4441 1144 5162 5790

ПриватБанк 5168 7422 4487 7746

PayPal paypal@uanimals.org

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Рахунок БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк

Допомогти на сайті UAnimals https://uanimals.org/yak-dopomohty/

Поні Капа та Маленька (фото: facebook.com/UAnimals.official)