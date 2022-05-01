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Такі помилки при приготуванні їжі щодня допускає майже кожен з нас

Новость на русском →
Неділя 01 травня 2022 22:08
Такі помилки при приготуванні їжі щодня допускає майже кожен з нас Фото: Ці помилки при приготуванні їжі щодня допускає майже кожен з нас (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Майже кожен з нас допускає масу помилок при приготуванні їжі щодня. Деякі з них дуже очевидні, а про деякі ми можемо й не здогадуватися.

Про це пише Ukr.media.

Неправильно промиваємо рис

Промивати рис треба ретельно і кілька разів. А у воду обов'язково треба додавати сіль. Саме так роблять досвідчені кулінари.

Не додаємо солі в каву

Це ще одне важливе упущення. Маленька дрібка солі збалансує смак і зробить натуральну каву м'якіше й цікавіше.

Не запікаємо буряк в мікрохвильовці

Найчастіше ми буряк саме відварюємо. Так ми заощадимо купу часу. Трохи надрізаний коренеплід загорніть в пергаментний папір і запікайте в мікрохвильовці близько п'яти хвилин.

Не виймаємо вчасно лавровий лист

Ця приправа, перебуваючи довгий час в страві, може змінити або зіпсувати смак. Тому краще лавровий лист вчасно вийняти.

Не вимочуємо картоплю у воді

Так картопля позбудеться зайвого крохмалю - стане більш корисною, а смак і текстура готової страви зміниться.

Не кладемо дерев'яну ложку на каструлю

Що молоко не "тікало" або вам не доводилося постійно відкривати і закривати каструлю кришкою, можна просто покласти поперек дерев'яну ложку.

Раніше ми писали, що таке спіруліна, і чому її треба їсти щодня.

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