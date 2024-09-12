"До самих кісток" или "по самісінькі вуха": как красиво выразить свою любовь на украинском

Как красиво сказать о своих чувствах на украинском (Коллаж РБК-Украина)

Описать свои нежные и страстные чувства к любимому человеку можно с помощью многих слов. А в украинском языке достаточно благозвучных и теплых выражений, которые помогут вам признаться в любви.

Какими словами можно рассказать о чувствах любимому человеку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение популяризатора украинского языка Андрея Шимановского на странице в Instagram.