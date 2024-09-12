"До самих кісток" или "по самісінькі вуха": как красиво выразить свою любовь на украинском
Описать свои нежные и страстные чувства к любимому человеку можно с помощью многих слов. А в украинском языке достаточно благозвучных и теплых выражений, которые помогут вам признаться в любви.
Какими словами можно рассказать о чувствах любимому человеку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение популяризатора украинского языка Андрея Шимановского на странице в Instagram.
Шимановский назвал целый список выражений, которые помогут выразить свои чувства к любимому человеку:
До жаги
До живого тіла
До краю
До крихти
До нестями
До нитки
До останнього недопалка
До останнього подиху
До останньої краплі
До останньої цяти
До рубрика
До самих кісток
До цурочки
До щирця
З голови до ніг
Серцем і душею
По самісінькі вуха
Обязательно вспомните момент, когда вы потеряли голову от любви и это тоже можно описать словами:
Аж дрож пройняв
Від якої вперше дух перехопило
Аж в серці похололо
Аж до мурашок в долонях
За спиною виросли крила
Еще Шимановский напомнил, что все "кошечки", "зая", "дорогуша", "птенчик" - уже в прошлом. Как можно обращаться к любимой на украинском:
- Киця
- Сонечко
- Цьомчику
- Солоденька
- Ясочко
- Золотце
- Голубонько
- Лисенятко
- Кралечко
- Серденько
- Лебідонько
- Крихітко
- Лапусечка
- Котик
Ранее мы писали о том, какие 5 благозвучных и забытых украинских слов могут поразить вашего собеседника.
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