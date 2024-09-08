Пять благозвучных и забытых слов в украинском языке, которые поразят вашего собеседника
В украинском языке есть множество слов, которые не только выражают мысли, но и делают нашу речь более живой и мелодичной. Эти замечательные выражения, которые обогащают язык и делают общение еще более приятным. И очень многие такие слова незаслуженно забыты.
Какие забытые слова сделают вашу более благозвучной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.
Балаканина
Многословный разговор, продолжающийся в течение длительного времени, может быть назван болтовней. Этот термин часто применяют для описания долгих бесед или споров, в которых участники не могут достичь общего согласия.
Виднокрай
Это слово используется для обозначения воображаемой линии, разграничивающей небо и землю. Оно появилось в начале двадцатого века, но было запрещено во время советской власти.
Манівцем
В украинском языке это слово используется для обозначения обходной дороги или пути в переносном смысле. Обычно его можно встретить в устном народном творчестве - в сказках, легендах, думах или песнях. Также его активно использовали украинские поэты, чтобы сделать свои стихи певучими и мелодичными.
Уторопати
Это слово употребляется для обозначения понимания или постижения чего-либо. Также существует его вариант - "второпати".
Поспіхом
Это украинское слово означает действие, исполненное очень быстро. Оно может иметь отрицательный оттенок, указывая на то, что что-то сделано наспех и, соответственно, небрежно.
Раньше мы писали о том, как без суржика сказать "лєснічна площадка" и "замочна скважина".
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