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"Будь ласка" или "прошу"? Как на самом деле сказать по-украински правильно

Среда 11 сентября 2024 08:05
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"Будь ласка" или "прошу"? Как на самом деле сказать по-украински правильно Как ответить на спасибо правильно на украинском (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Поблагодарить за доброе дело, совет, помощь или что-нибудь другое всегда хочется. Иногда даже хочется поблагодарить с оттенками сарказма, но это уже в других ситуациях. И благодарность словами и ответ на такую благодарность всегда нужны, это вежливо и иногда даже крайне необходимо.

Какими словами в украинском языке отвечать на спасибо будет правильно и уместно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

В украинском языке существует два варианта ответа на спасибо, которые используются очень часто в разговорах - это "будь ласка" и "прОшу".

"ПрОшу - это этикетная формула, то же самое, что и "будь ласка". Кстати, словом "прОшу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прОшу" звучит скромнее, чем "будь ласка", - подчеркивает языковед.

Авраменко объяснил, что слова "прОшу" и "будь ласка" эквивалентны в употреблении, или другими словами, могут использоваться в речи как синонимы.

Однако каждое из этих слов имеет свое отличие от другого. Кроме того, языковед отметил, что следует избегать путаницы между словами "прОшу" и "прошУ", поскольку изменение ударения также изменяет их значение.

"ПрошУ употребляем тогда, когда высказываем просьбу, побуждаем к действию. Например, прошУ говорити тихіше, прошУ читати", - отметил Авраменко.

Помним, что "будь ласка" правильно пишется - отдельно. Неправильное написание этого словосочетания является очень распространенной ошибкой в современном письме.

И между словами "дякую" и "спасибі" есть разница. Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших памятках с XVI века. А слово "дякую" шире используется как этикетная форма выражения благодарности.

Раньше мы писали о том, как правильно сказать по-украински "це без толку" или "який з нього толк".

А еще рассказывали о том, какие пять благозвучных и забытых украинских слов поразят собеседника.

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