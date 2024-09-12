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"До самих кісток" чи "по самісінькі вуха": як красиво висловити своє кохання українською

Четвер 12 вересня 2024 08:05
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"До самих кісток" чи "по самісінькі вуха": як красиво висловити своє кохання українською Як красиво сказати про свої почуття українською (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Описати свої ніжні та палкі почуття до коханої людини можна за допомогою багатьох слів. А в українській мові є достатньо милозвучних та теплих виразів, які допоможуть вам освідчитися у коханні.

Якими словами можна розповісти про почуття коханій людині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис популяризатора української мови Андрія Шимановського на сторінці в Instagram.

Шимановський назвав цілий список виразів, які допоможуть висловити свої почуття до коханої людини:

До жаги

До живого тіла

До краю

До крихти

До нестями

До нитки

До останнього недопалка

До останнього подиху

До останньої краплі

До останньої цяти

До рубрика

До самих кісток

До цурочки

До щирця

З голови до ніг

Серцем і душею

По самісінькі вуха

Обов'язково пригадайте момент, коли ви втратили голову від кохання і це теж можна описати словами:

Аж дрож пройняв

Від якої вперше дух перехопило

Аж в серці похололо

Аж до мурашок в долонях

За спиною виросли крила

Ще Шимановський нагадав, що всі "кошечка", "зая", "дорогуша", "птенчік" - вже у минулому. Як можна звертатися до коханої українською:

  • Киця
  • Сонечко
  • Цьомчику
  • Солоденька
  • Ясочко
  • Золотце
  • Голубонько
  • Лисенятко
  • Кралечко
  • Серденько
  • Лебідонько
  • Крихітко
  • Лапусечка
  • Котик

Раніше ми писали про те, які 5 милозвучних та забутих українських слів можуть вразити вашого співрозмовника.

А ще розповідали про те, як насправді правильно казати українською - "будь ласка" або "прошу".

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