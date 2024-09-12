"До самих кісток" чи "по самісінькі вуха": як красиво висловити своє кохання українською

Як красиво сказати про свої почуття українською (Колаж РБК-Україна)

Описати свої ніжні та палкі почуття до коханої людини можна за допомогою багатьох слів. А в українській мові є достатньо милозвучних та теплих виразів, які допоможуть вам освідчитися у коханні.

Якими словами можна розповісти про почуття коханій людині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис популяризатора української мови Андрія Шимановського на сторінці в Instagram.