"Бомбы в четыре утра - привычные с детства". Что нужно знать о невероятном жизненном пути Лины Костенко

19 марта Лина Васильевна Костенко отмечает свой 94-й день рождения. Выдающаяся украинская писательница и диссидентка прошла тернистый путь, однако до сих пор остается сильной, мудрой женщиной и настоящей патриоткой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что каждому из нас нужно знать об этой невероятной украинке, ее жизненном пути и работе во время войны.

Учительская семья

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области в учительской семье Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко.

Отец писательницы, кроме прочего, был выдающимся полиглотом - самостоятельно овладел 12 языками и преподавал в местной школе чуть ли не все предметы.

В 1936 году его как "врага народа" приговорили к 10 годам концлагерей.

Существует даже легенда - когда к нему пришли с обыском энкаведисты и сказали: "Показывай, где ты прячешь оружие", Костенко якобы улыбнулся и кивнул на кроватку (где спала маленькая Лина): "Вот там".

Детство в "Киевской Венеции"

Еще до получения отцом будущей поэтессы страшного приговора, семья Костенко переехала жить в Киев - в рабочий поселок на Трухановом острове.

В 1943 году школа №100, в которую ходила Лина, была сожжена вместе со всем поселком. Впоследствии это событие легло в основу стихотворения "Я виросла у Київській Венеції".

Пробы пера

Начальное образование юная Лина продолжила получать в школе №123 на Куреневке.

Кроме того, она начала писать в литературной студии при журнале "Днепр", о которой заботился Андрей Малышко. В 16 лет она начала печататься.

Влечение к философии

Окончив школу на "отлично", Костенко поступила сперва в Киевский педагогический институт имени Горького (теперь имени Михаила Драгоманова), а позже - продолжила обучение в Московском литературном институте имени Горького.

Лишь много лет спустя внучка выдающейся писательницы Ярослава-Франческа Барбьери вспомнит, что Костенко с подросткового возраста была влюблена в философию, читала Руссо, Дидро, Вольтера и Канта.

Однако на философский факультет университета имени Шевченко поступление для девушки было закрыто из-за "неблагонадежности" семьи.

Лина Костенко в 1948 году (фото: uk.wikipedia.org)

Запреты и ограничения

В 1956 году выпускница Киевского педагогического и Московского литературного институтов уже имела три поэтических сборника.

Литературоведы и критики прочили ей большое будущее, однако книги Костенко начала запрещать к печати советская цензура - из-за политической позиции автора.

Ни на какие уступки писательница не шла, поэтому стихи украинки начали выходить в самиздате.

На фоне запретов и ограничений женщина вынуждена была писать "в стол" на протяжении 16 лет (даже шедевральный исторический роман в стихах "Маруся Чурай" пролежал никому не известным целых 6 лет).

Первый брак

Первым серьезным увлечением юной Лины стал ее институтский однокурсник - поляк и будущий писатель Ежи Ян Пахлевский.

Пара познакомилась в Московском литературном институте и вскоре решила узаконить свои отношения. Помешал этому указ президиума Верховного Совета СССР о запрете браков между гражданами СССР и иностранцами.

Лишь в 1954 году браки с иностранцами были разрешены и молодые люди женились.

18 сентября 1956 года Лина Костенко родила дочь Оксану, однако уже через несколько лет они с мужем развелись - не сошлись характерами.

Ежи Ян Пахлевский (фото: uk.wikipedia.org)

Поддержка диссидентов и протестов

Костенко была одним из лидеров шестидесятнического движения и приходила на суды к диссидентам, которым инкриминировали антисоветскую деятельность и пропаганду.

Она бросала осужденным цветы, организовывала обращение о взятии на поруки, попадала "на разговоры" с "компетентными органами" и даже была однажды приглашена вежливым молодым человеком в КГБ.

Тогда писательница поинтересовалась: "Это приглашение или приказ?" В ответ ей прозвучало: "Что вы, конечно же, приглашение".

"Тогда разрешите им не воспользоваться", - ответила Костенко и закрыла дверь.

Кроме того, писательница ездила на протесты против ввода советских войск в Чехословакию (оставляя свою дочь у родителей и рискуя не вернуться к ней).

Костенко написала даже открытое письмо в газету "Літературна Україна" в защиту Вячеслава Чорновола. Однако письмо не опубликовали, а Костенко получила окончательное табу на собственное творчество.

Еще одна влюбленность

Когда Лине Костенко было 28 лет, она начала встречаться со старшим на 20 лет писателем и переводчиком Аркадием Добровольским (который был трижды осужден за "контрреволюционную националистическую и террористическую деятельность" и провел на тот момент в сталинских лагерях на Колыме 25 лет).

Познакомились они в 1959 году на киностудии Александра Довженко, где вместе работали над киносценарием "Проверьте ваши часы" об украинских поэтах, погибших во Второй мировой войне (фильм на экраны так и не вышел - цензура внесла столько правок, что Костенко отказалась от авторства).

Поскольку у Добровольского была жена и сын, его отношения с Линой подвергались общественному осуждению и в конце концов пара вынуждена была расстаться.

"Они даже пробовали создать семью. Почему это не получилось - не нам судить", - написал впоследствии Николай Руденко в книге "Самое большое чудо - жизнь. Воспоминания".

Второй брак

Вторым мужем Лины Костенко стал директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов.

Пара познакомилась в 1963 году, когда у 46-летнего Цвиркунова была семья и дети, а у 33-летней Костенко - дочь и отношения с Добровольским.

Несмотря на яростное осуждение общества, через некоторое время пара обручилась и прожила вместе 25 лет - до смерти Цвиркунова.

В этом браке Костенко родила сына Василия.

Биографы писательницы подчеркивают, что эти отношения стали для женщины "тихим сиянием".

Несмотря на тяжелое фронтовое ранение Цвиркунова и ампутацию ноги, они вместе преодолевали "черные полосы" и делили радости, много путешествовали (объехав всю Украину).

Василий Цвиркунов ​​​​​​(фото: uk.wikipedia.org)

Чернобыльская активность

После аварии на ЧАЭС писательница неоднократно ездила в Чернобыльскую зону отчуждения, принимала участие в различных экспедициях, которые, по ее словам, "снимали посмертную маску" с той земли.

О Чернобыльской катастрофе она говорила и в своих нечастых публичных выступлениях в начале 2000-х годов.

Отказ от "политической бижутерии"

В 2000 году тогдашний президент Леонид Кучма наградил Лину Костенко орденом Ярослава Мудрого V степени по случаю ее 70-летия. Однако на церемонию награждения женщина идти отказалась.

Во время президентства Виктора Ющенко Костенко отказалась от звания "Герой Украины".

В то же время ее выражение "политической бижутерии не ношу" (как ответ на намерение ее наградить) - стало крылатым.

Отметим, что в 1987 году Костенко стала лауреатом Шевченковской премии, в 1989 году - Премии Антоновичей, а в 2022 году - получила орден Почетного легиона Франции.

Нобелевские премии

В 1967 году кандидатуру поэтессы выдвигали на получение Нобелевской премии. Тогда в списке из 70 авторов были также фамилии Павла Тычины и Ивана Драча.

Кроме того, в 2022 году комитет Верховной Рады сообщал, что хочет выдвинуть кандидатуру Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

По мнению внучки писательницы - Ярославы-Франчески Барбьери - тот факт, что ее бабушка до сих пор не получила должного международного признания, - результат отсутствия государственного продвижения, переводов и стиля жизни Костенко.

Лина Костенко в 2006 году (фото: uk.wikipedia.org)

Первый роман в прозе

В 2010 году мир увидел первый прозовый роман писательницы "Записки українського самашедшого", получивший неслыханную популярность среди читателей и ставший лидером продаж среди украинских книг.

В 2011 году вышел в свет поэтический сборник "Річка Геракліта", куда вошли не только лучшие произведения, но и 50 новых стихов.

Начало войны на Востоке

С начала войны на Востоке Украины в 2014 году писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО", передавала на фронт сборники своих стихов и продолжала творить.

В 2018 году женщина поддержала открытое письмо к заключенному в России Олегу Сенцову.

Полномасштабное вторжение РФ

В июле 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ, Лина Костенко, общаясь с журналистами, признала, что украинская нация до сих пор не излечилась от болезней, о которых она неоднократно писала.

"Потому что украинская нация очень разная. Есть украинская нация, а есть еще малороссы. Нам нужно, чтобы закончилась война победой Украины. И тогда разберемся со всем и от всех болезней все будут излечены. Потому что сейчас люди поумнели очень", - пояснила писательница.

В то же время она вспомнила, как французы говорили об украинцах: "Победа или смерть".

Отношение к стране-агрессору

Выдающаяся женщина отметила, что РФ - империя древняя-древняя, а ее народ - несвободен.

"У меня никогда не было никакого плохого чувства ни к одному народу, а сейчас россиян терпеть не могу. Я все тридцать лет независимости знала, что Россия на нас нападет... Так мы и проснулись во время войны", - отметила женщина.

Работа во время войны

Костенко напомнила, что ее детство пришлось на годы Второй мировой войны.

"И эти бомбы в четыре часа утра - мне они привычны с детства. Теперь я снова услышала те же бомбы. Более страшные. И, должна вам сказать, я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Оно гудит, думаю, хорошо, пусть: убьет, так убьет", - рассказала поэтесса.

Она добавила, что в течение первого месяца войны - не очень писалось.

"Первый месяц я следила за каждым шагом и нюансом этой войны. А потом взяла себя в руки и начала писать. Писать и все. А другие люди - каждый в своей профессии делает свое", - объяснила женщина.

Новые книги

По словам писательницы, уже скоро мир увидят сразу три ее издания.

"Скоро... Потому что я свое время не теряю. Будет большая книга прозы, книга стихов и книга осмыслений, что произошло", - уточнила она.

По словам друзей и близких, Костенко практически не отходит от домашнего компьютера - пишет, общается с родными по скайпу, отслеживает политические новости.

В то же время в социальных сетях Лины Костенко официально нет.