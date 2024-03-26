Сергей Жадан решил присоединиться к ВСУ: где он будет служить

Что известно о мобилизации Жадана

По словам Сергея, решение он принял во время поездок в Серебрянские леса, где передавал помощь военным, которые держат там оборону.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов - есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане Украины, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско является достаточно точным слепком, отражением украинского общества", - отметил писатель.

Отмечается, что вместе с Жаданом мобилизоваться решил еще один музыкант группы. Кто именно - пока не сообщается.

Анонс концерта в Киеве

Отметим, что на странице в Facebook писателя появился анонс, где 25 мая Жадан предлагает встретиться в Киеве.

"Друзья, а я напоминаю, что через два месяца, 25 мая, встречаемся с вами в Киеве, во Дворце спорта. Для меня это очень особенный вечер. Во-первых, увидим, сколько нас соберется. Во-вторых, посмотрим, сколько мы соберем. Вечер благотворительный – все средства передаем на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия". До встречи!" - написал он.

Что известно о "Хартии"

"Хартия" - 13-я бригада Национальной гвардии Украины. Она возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Бойцы "Хартии" защищали Харьковщину и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022-го.

Вскоре "Хартия" стала 13-й бригадой НГУ в составе "Гвардии наступления". Сейчас хартийцы профессионально уничтожают врага на Купянско-Лиманском направлении.