"ДНРівець" злив СБУ важливі дані: як працював подвійний агент (відео)

СБУ здався бойовик угруповання "ДНР", який був у терористів співробітником "військової прокуратури". Сергій Лук'яненко передав українським спецслужбам важливі відомості та навіть став подвійним агентом. Тепер Феміда закрила для нього кримінальне провадження, а в іншому випадку чоловікові загрожувало б від 8 до 15 років в'язниці. Про це йдеться в сюжеті "Факти ICTV".

Чоловік - уродженець Костянтинівки Донецької області, злив цінну інформацію СБУ, розкрив факти про російську військову інтервенцію на український Донбас, і передав відомості про заручників. Днями за допомогою спецслужб він втік з окупованих територій зі своєю дружиною і маленькою дитиною.

Сергій поїхав з дому 5 років тому - в 2014-му. Подався на заробітки спочатку в російську Калугу, потім повернувся до України у Донецьк. На роботу у "військову прокуратуру ДНР" його взяв знайомий перебіжчик, екс-депутат міськради Костянтинівки Валерій Ходирєв.

Сергій працював оперативником, займався конвоюванням ув'язнених, серед яких були заручники - захоплені в полон бійці ЗСУ.

Управлінням "внутрішньої безпеки", де працював Сергій, завідував росіянин, кадровий офіцер, генерал-майор ЗС РФ Дмитро Васильович Щедрінов. У 2014 році цей чоловік керував захопленням прокуратури Донецька.

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Сергій розповів, що на окупованих територіях місцеве населення давно розчарувалося в "русском мире".

"Люди там давно втратили надержу. Вони не живуть, а виживають", - сказав він.

Мама Лук'яненко Олена зізналася, що сильно переживала за сина: "Мені б дуже хотілося, щоб він повернувся додому".

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Незадовго до втечі Сергія це вдалося зробити його другу, який повернувся на вільну територія за програмою СБУ "Тебе чекають вдома".

"Людям, які не скоїли тяжких злочинів, ми забезпечує безпечний перехід. Під час судового розгляду приймається рішення - або він звільняється від кримінальної відповідальності, або призначають кримінальне покарання, але він звільняється від відбуття, або призначається покарання більш м'яке", - розповів генерал-майор СБУ Ігор Гуськов.

Сергій погодився співпрацювати з СБУ і за кілька місяців до втечі став подвійним агентом.

За словами прес-секретаря СБУ Олени Гітляньскої, Лук'яненко дав дуже важливі свідчення: "Ми встановили людей, яких терористи не визнавали, що вони у них знаходяться".

Серед заручників у бойовиків утримується "кіборг" Богдан Пантюшенко з позивним "Броня", командир танка - герой оборони ДАП.

"Є близько 10 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими без вести, але вони знаходяться на гауп-вахті 08816", - розповів Сергій.

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Зазначається, що незадовго перед втечею "ДНРівці" почали підозрювати Сергія - у нього навіть без пояснень забрали табельну зброю.

Сергій зв'язався з СБУ і повідомив, що йому потрібно їхати з ОРДО. Він на таксі з дружиною і дитиною добралсь до прикордонного н.п. Успенка, і російські прикордонники пропустили його через кордон завдяки посвідченню "військової прокуратури ДНР". Потім в Укрину він повернувся через Харківську область, хоча його три години допитували співробітники ФСБ РФ.

Тепер він удома, відновлює господарство і вже влаштував дитину в дитячий садок. За законом, Сергій повністю амністований.

Відео: YouTube / Факти ICTV

Як повідомлялося, раніше у мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР", які зрадили Україну і примкнули до бандформування на Донбасі. Всього в списках 73 "спецназівця" бойовиків.

Нагадаємо, не так давно на підконтрольну територію України перейшла найманка російських НВФ на Донбасі Світлана Дрюк, "начальник штабу танкового батальйону 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" з позивним "Вітерець". Вона передала важливі матеріали про керівної ролі офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичної діяльності на Донбасі.

Додамо, що наприкінці січня співробітниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським.