Працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським 

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка покинула лави бойовиків у грудні 2018 року

Під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" до працівника Волноваського відділу поліції звернулася звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Жінка розповіла, що у грудні 2018 року покинула лави бойовиків і бажає повернутися на підконтрольну українську територію.

За її словами, протягом 4 років вона працювала у виправній колонії державної служби виконання покарань при "Міністерстві юстиції "ДНР"". Інспекторка мала звання старшого сержанта та здійснювала охорону зовнішнього периметру колонії. Але місяць потому через хворобу своєї дитини вона була вимушена звільнитися зі служби.

Колишня учасниця НЗФ розповіла, що їде до Волновахи за ліками, адже на окупованій території немає можливості їх придбати. Жінка виявила бажання співпрацювати з поліцією.

Відносно неї відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Тільки після того, як в рамках відповідної перевірки буде встановлено, що на час перебування у лавах "ДНР" підозрювана не вчиняла тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України, згідно якої особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

РБК-Україна писало, що поліцейські Донецької області притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків у 2018 році.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив арешт громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, який воював на боці бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР").