Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фото

Обстрел Днепра

Во время масштабной воздушной тревоги российские военные нанесли ракетный удар по жилому району Днепра. Сейчас известно, что погибли пять жителей, еще 21 - ранены.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, все службы работают. Спасательная операция продолжается.

"Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, два подъезда многоэтажки просто разрушены дотла. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. Россия - это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления", - написал в Telegram глава областного совета.

Всего к операции привлечены более 80 человек личного состава ГСЧС и более 20 единиц техники.

Российские военные обстреляли многоэтажку в Днепре (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Что известно об обстреле в Бородянке

Российские войска уничтожили большую часть жилых домов Бородянки (Киевская область).

1 марта с самолета оккупанты сбросили 500-килограммовую бомбу на девятиэтажку. Люди, скрывавшиеся в подвалах, погибли. Точное количество погибших неизвестно. При разборе завалов обнаружили тела 41 человека.

Российские военные обстреляли дом в Бородянке (фото: Виталий Носач РБК-Украина)