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Дніпро сьогодні і Бородянка майже рік тому: злочини держави-терориста на двох фото

Росія обстріляла багатоповерхівку у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові сьогодні, 14 січня, завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні. Такий же жорстокий обстріл здійснили окупанти 6 квітня по багатоповерхівці у Бородянці Київської області. Тоді загинуло понад 40 людей.

Що відомо про жахливі обстріли Росії - читайте нижче.

Обстріл Дніпра

Під час масштабної повітряної тривоги російські військові завдали ракетного удару по житловому району Дніпра. Наразі відомо, що загинуло п'ятеро жителів, ще 21 - поранені.

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, всі служби працюють. Рятувальна операція триває.

"Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, два під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. Росія - це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", - написав у Telegram очільник обласної ради.

Загалом до операції залучено понад 80 осіб особового складу ДСНС і більше ніж 20 одиниць техніки.

Російські військові обстріляли багатоповерхівку у Дніпрі (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Що відомо про обстріл у Бородянці

Російські війська знищили більшу частину житлових будинків Бородянки (Київська область).

1 березня з літака окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на дев'ятиповерхівку. Люди, що ховалися в підвалах, загинули. Точна кількість загиблих невідома. При розборі завалів виявили тіла 41 людини.

Російські військові обстріляли будинок у Бородянці (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Нещодавно ми повідомляли, що Зеленський прокоментував жахливий обстріл будинку у Дніпрі.

Також ми писали, як виглядає Бородянка і що пережили її жителі.

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