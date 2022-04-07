Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі

Сотні жертв серед мирного населення, зруйноване бомбардуваннями буквально дощенту містечко-результат приходу російських "визволителів" в передмістя Києва. Фото Бородянки після окупації та історії місцевих жителів - в репортажі РБК-Україна.

На початку квітня українські захисники звільнили Бородянку. Це невелике місто за Києвом, трохи далі Ірпеня і Бучі. Бомбардування російських військ практично знесли його з лиця землі. Зруйнована велика частина житлових будинків, пошкоджена інфраструктура.

Окупанти знищували все на своєму шляху, по-звірячому вбиваючи мирне населення. Відкривали прицільний вогонь навіть по людях, які намагалися врятувати постраждалих під завалами зруйнованих багатоповерхівок. Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що на сьогодні саме в Бородянці зафіксували найбільше жертв. Близько 200 осіб зникли безвісти.

Після звільнення Бородянки рятувальники змогли повноцінно приступити до ліквідації завалів у багатоповерхівках

На сьогоднішній день в Бородянці продовжують працювати поліція і рятувальники. Вони розбирають завали, шукають загиблих і фіксують численні військові злочини. Триває розмінування, в місто намагаються оперативно повернути електрику.

Для цивільного населення Бородянка тимчасово закрита, влада наполегливо просить людей поки не повертатися, адже це дуже небезпечно. Але є й ті, хто все одно їдуть, ризикуючи загинути не від бойових дій, а від наслідків війни.

Повертатися в місто на сьогодні небезпечно. Тривають роботи з розмінування

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Місто сильно постраждало від російських обстрілів і бомбардувань. На головній вулиці, яка досі в гугл-картах називається" Леніна" (після декомунізації "Центральна", – ред.), практично не залишилося цілих будинків. Чиновники кажуть, що жертв серед мирного населення тут швидше за все більше, ніж в Ірпені та Бучі. Але точних цифр назвати поки не можуть.

Поки рятувальники розбирають завали, люди приїжджають, щоб спробувати винести речі зі зруйнованих будинків. Один з таких повністю знищений посередині, від будівлі залишилися тільки дві бічні частини. Туди по драбині через вікно своєї вигорілої квартири залазить чоловік.

Місцеві жителі повертаються в зруйновані російськими окупантами квартири в надії врятувати хоч якесь майно

Валерій сподівається, що вдасться врятувати хоч якесь майно. Погоджується провести "екскурсію" попелищем, яке раніше було його будинком.

- Ось тут стояв новий телевізор, - показує на металеву пластину в попелі. - Я тут жив з дружиною і сином. Дочка в гості приїжджала з зятем і онукою. Коли почався обстріл Києва, ми забрали їх, як думали, в тихе місце – сюди. А тут в перший же день в одну з кімнат влетіла куля. Коли нас обстріляли вже з танків, на вулиці лежали мертві, розграбували магазини, Я сказав дружині, що потрібно тікати.

Житель Бородянки Валерій у знищеній окупантами квартирі

Внучку вдалося вивезти ще до цього, а сам Валерій з дружиною переїхав до свата в будинок подалі. Якось на світанку люди почули звук двох літаків, що наближаються. Відразу ж сховалися в льох. Прогриміли вибухи.

- До нас прибіг мій друг Паша весь у білому пилу, каже: скинули бомбу. Після вибуху почалася пожежа і у мене тут все згоріло. Меблі на кухню тільки купив, холодильник. Ванна хороша, була ... відразу дружина дуже плакала, але коли побачили як багато людей померло і у нас і в Бучі, то зрозуміли, що у нас ще не так все погано. Розбомбили другого березня і ми переїхали до Києва, зараз у одного живемо.

Єдине, що не згоріло в квартирі, – гантелі. Взявши по гантелі в кожну руку Валерій йде у вікно назад на вулицю.

У квартирі Валерія після пожежі вціліли лише гантелі

Друга бомба влучила в будинок неподалік. На третьому поверсі з вікна квартири чоловік викидає сміття, прийшов забрати хоч щось з уцілілих пожитків. Василь Петрович під час того обстрілу був у під'їзді, вибіг на вулицю і побачив, що літак знову йде на захід.

Василю Петровичу вдалося врятувати свою квартиру від пожежі

- Не знаю чому вони вирішили бомбити нас, поруч наших військових не було, принаймні я їх не бачив, – каже чоловік. - Після бомбардування я всю ніч лив воду на двері, щоб вогонь від пожежі в будинку не перейшов на мою квартиру. Тільки так і зміг врятувати свої речі, квартира сусідів повністю вигоріла.

Багато квартир повністю вигоріли після попадання снарядів

Поки люди збирають вцілілі речі зі своїх квартир до будинку під'їжджає мікроавтобус з хлібом. Волонтер Олександр сьогодні потрапив у Бородянку вперше, описати побачене словами складно.

Місцеві жителі тижнями не бачили хліба, волонтерам вдалося його привезти

- Дуже боляче на це дивитися, видно, що це "працювала" не артилерія, а саме авіація, яка скинула бомби на мирні будинки. Жодного військового об'єкта тут немає. Вся вулиця Центральна практично знищена. Будинок культури, пошта. Практично в кожен будинок потрапило по фугасу.

Практично жодна багатоповерхівка в Бородянці не вціліла

Під багатьма з них досі знаходяться тіла загиблих мирних жителів. Окупанти не давали їх дістати і поховати. Скільки часу пройде до того моменту, поки світ повною мірою усвідомлює жахи, які залишають після себе в Бородянці та інших містах окупанти? З кожним днем путінської війни таких історій ставатиме все більше.