Без головы и рук. 2000-летнюю греческую статую богини нашли на свалке (фото)

Мраморную статую женщины, которая, вероятно, принадлежит к эллинистическому периоду, нашли на свалке в городе Салоники в Греции. Археологи, которые ее осмотрели, считают, что статуя может быть очень старинной и ей не менее 2000 лет.

Что известно об этой находке и как ее оценивают ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Washington Post.

33-летний житель города Салоники в Греции нашел возле свалки в районе Неои Эпиватес статую. Она была длиной в 83 сантиметра, но без головы и рук и лежала в большой черной сумке.

Мужчина сразу сообщил в полицию и статую забрали для исследования. Археологи отметили, что статуя относится к эллинистическому периоду, который длился с 323 года до н.э. до 31 года нашей эры, то есть, между смертью Александра Македонского и возвышением Августа в Риме.

Неплотно сложенные драпировки позволяют предположить, что статуя принадлежит богине. Обычных женщин того периода обычно изображали в плотно закутанных плащах, а их статуи изготавливали из терракоты.

А найденная статуя - мраморная. Конечно, если бы были голова и руки, определить богиню было бы значительно проще.

"Тот факт, что это мрамор, свидетельствует, что она, вероятно, была в храме. Из-за размера - это не была главная статуя в святилище, но это может быть подарок, который кто-то отдал богу в благодарность за что-то или в надежде получить желаемое", - пояснил эксперт по классическим исследованиям Австралийского национального университета в Канберре Эстель Страздин.



Статую античной богини нашли на свалке (фото: astynomia)

Он добавил, что определить принадлежность статуи трудно, поскольку головы нет. Например, Афина, богиня войны, часто имела шлем и держала копье и щит, а Геру, богиню плодородия, отображали с гранатом.

По словам полиции, обнаружение древних находок не является чем-то необычным в Греции, где проживают некоторые из древнейших цивилизаций мира. Сейчас правоохранители из отделов культурного наследия и незаконного оборота начала расследование, чтобы выяснить, как эта статуя оказалась на свалке. Не исключено, что она имеет отношение к незаконной торговле древними артефактами.

Статую отправят в лабораторию для дальнейшего исследования, а затем - направят в службу древностей для оценки и хранения.