В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)

Отмечается, что такие бетонные укрытия в парковых зонах установили по поручению мэрии.

Где они расположены

парк имени Шевченко (смотровая площадка);

сквер Ивана Старова (на остановке трамвая "Парк Шевченко");

"Новокодакский" городской молодежный парк (территория парковки);

сквер "Прибрежный" (на тротуаре);

парк Глобы (возле центральной аллеи и на въезде в парк Глобы рядом со шлагбаумом);

парк имени Писаржевского (на остановке "Парк Писаржевского").

Вот как выглядят защитные бетонные укрытия

Защитные бетонные укрытия в парках Днепра (фото: facebook.com/dmr.parks)

"Призываем не пренебрегать сигналом воздушной тревоги! Надеемся, небо над нами будет чистым, а в парках будет слышен только детский смех и пение птиц", - говорится в сообщении.

В горсовете Днепра также информировали об установке защитных бетонных сооружений возле остановок общественного транспорта. В конструкциях предусмотрены лавочки для удобства граждан, а также рядом есть биотуалет.

Всего в планах установка 28 подобных укрытий в городе.