В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)

В Днепре установили специальные бетонные защитные сооружения, в которых граждане смогут укрыться во время воздушных тревог и переждать опасность. Конструкции появились в шести парках в разных районах города.
Об этом передали в Департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета на странице в Facebook.
Отмечается, что такие бетонные укрытия в парковых зонах установили по поручению мэрии.
Защитные бетонные укрытия в парках Днепра (фото: facebook.com/dmr.parks)
"Призываем не пренебрегать сигналом воздушной тревоги! Надеемся, небо над нами будет чистым, а в парках будет слышен только детский смех и пение птиц", - говорится в сообщении.
В горсовете Днепра также информировали об установке защитных бетонных сооружений возле остановок общественного транспорта. В конструкциях предусмотрены лавочки для удобства граждан, а также рядом есть биотуалет.
Всего в планах установка 28 подобных укрытий в городе.
Ранее в январе в КГГА высказались об укрытиях на остановках и объяснили, появятся ли они в Киеве.
Также мы писали, что осенью во Львовской области начали устанавливать уникальные укрытия из бетона, как в противоядерных бункерах.
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