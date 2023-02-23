RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)

Коллаж РБК-Украина: в парках Днепра появились защитные бетонные укрытия
Автор: Владимир Костырин

В Днепре установили специальные бетонные защитные сооружения, в которых граждане смогут укрыться во время воздушных тревог и переждать опасность. Конструкции появились в шести парках в разных районах города.

Об этом передали в Департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета на странице в Facebook.

Отмечается, что такие бетонные укрытия в парковых зонах установили по поручению мэрии.

Где они расположены

  • парк имени Шевченко (смотровая площадка);
  • сквер Ивана Старова (на остановке трамвая "Парк Шевченко");
  • "Новокодакский" городской молодежный парк (территория парковки);
  • сквер "Прибрежный" (на тротуаре);
  • парк Глобы (возле центральной аллеи и на въезде в парк Глобы рядом со шлагбаумом);
  • парк имени Писаржевского (на остановке "Парк Писаржевского").

Вот как выглядят защитные бетонные укрытия

Защитные бетонные укрытия в парках Днепра (фото: facebook.com/dmr.parks)

"Призываем не пренебрегать сигналом воздушной тревоги! Надеемся, небо над нами будет чистым, а в парках будет слышен только детский смех и пение птиц", - говорится в сообщении.

В горсовете Днепра также информировали об установке защитных бетонных сооружений возле остановок общественного транспорта. В конструкциях предусмотрены лавочки для удобства граждан, а также рядом есть биотуалет.

Всего в планах установка 28 подобных укрытий в городе.

Ранее в январе в КГГА высказались об укрытиях на остановках и объяснили, появятся ли они в Киеве.

Также мы писали, что осенью во Львовской области начали устанавливать уникальные укрытия из бетона, как в противоядерных бункерах.

А также перед этим мы показывали, как выглядят первые остановки-укрытия в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрытиеДнипровоздушная тревога