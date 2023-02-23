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У Дніпрі встановили спеціальні укриття: де вони розташовані (фото)

Колаж РБК-Україна: у парках Дніпра з'явилися захисні бетонні укриття
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі встановили спеціальні бетонні захисні споруди, в яких громадяни зможуть укритися під час повітряних тривог та перечекати небезпеку. Конструкції з'явилися у шести парках у різних районах міста.

Про це передали у Департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради на сторінці у Facebook.

Зазначається, що такі бетонні укриття у паркових зонах встановили за дорученням мерії.

Де вони розташовані

  • парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик);
  • сквер Івана Старова (на зупинці трамвая "Парк Шевченко");
  • "Новокодацький" міський молодіжний парк (територія паркування);
  • сквер "Прибережний" (на тротуарі);
  • парк Глоби (біля центральної алеї та на в'їзді у парк Л.Глоби поруч зі шлагбаумом);
  • парк імені Писаржевського (на зупинці "Парк Писаржевського").

Ось як виглядають захисні бетонні укриття.

Захисні бетонні укриття у парках Дніпра (фото: facebook.com/dmr.parks)

"Закликаємо не нехтувати сигналом повітряної тривоги! Сподіваємось, небо над нами буде чистим, а у парках буде чутно тільки дитячий сміх та спів птахів", - йдеться у повідомленні.

У міськраді Дніпра також інформували про встановлення захисних бетонних споруд біля зупинок громадського транспорту. У конструкціях передбачені лавочки для зручності громадян, а також поруч є біотуалет.

Загалом у планах встановлення 28 подібних укриттів у місті.

Раніше в січні в КМДА висловилися про укриття на зупинках і пояснили, чи з'являться вони у Києві.

Також ми писали, що восени на Львівщині почали встановлювати унікальні укриття з бетону, як у протиядерних бункерах.

А також перед цим ми показували, як виглядають перші зупинки-укриття у Харкові.

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