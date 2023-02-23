У Дніпрі встановили спеціальні укриття: де вони розташовані (фото)

Зазначається, що такі бетонні укриття у паркових зонах встановили за дорученням мерії.

Де вони розташовані

парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик);

сквер Івана Старова (на зупинці трамвая "Парк Шевченко");

"Новокодацький" міський молодіжний парк (територія паркування);

сквер "Прибережний" (на тротуарі);

парк Глоби (біля центральної алеї та на в'їзді у парк Л.Глоби поруч зі шлагбаумом);

парк імені Писаржевського (на зупинці "Парк Писаржевського").

Ось як виглядають захисні бетонні укриття.

Захисні бетонні укриття у парках Дніпра (фото: facebook.com/dmr.parks)

"Закликаємо не нехтувати сигналом повітряної тривоги! Сподіваємось, небо над нами буде чистим, а у парках буде чутно тільки дитячий сміх та спів птахів", - йдеться у повідомленні.

У міськраді Дніпра також інформували про встановлення захисних бетонних споруд біля зупинок громадського транспорту. У конструкціях передбачені лавочки для зручності громадян, а також поруч є біотуалет.

Загалом у планах встановлення 28 подібних укриттів у місті.