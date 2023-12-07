В реке Днепр посреди зимы на берегу обнаружили мертвую рыбу: видео инцидента

В акватории Кременчугского водохранилища Черкасской области обнаружен мор рыбы. К прибрежной зоне подошло большое количество рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Черкасского рыбоохранного патруля.

Сколько рыбы удалось спасти

К счастью, специалисты смогли спасти значительное количество - 3,5 тонны молодой рыбы.

Отмечается, что отшнурованный участок и мелководье на акватории Кременчугского водохранилища образовался в результате срабатывания воды.

Чтобы не допустить массовой гибели рыбы от удушья и чтобы лед не придавил рыбу, в Днепре несколько дней проводили работы по спасению.

"Работники отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" совместно с работниками рыбодобывающей организации СООО "Днепр" несколько дней проводили рыбоводческо-мелиоративные мероприятия", - говорится в сообщении.

Удалось спасти молодые рыбы вида воротил, окунь, сплетня, плоскирка и сом. Далее рыбу выпустили в акваторию Кременчугского водохранилища.

Однако, к сожалению, всю рыбу спасти не удалось

В настоящее время специалисты производят подсчет количества погибших водных биоресурсов.

При выявлении фактов заморных явлений просят безотлагательно сообщать на "горячую линию" ведомства: (063) 896-65-93, (0472) 31-02-76.

В Черкасской области обнаружен мор рыбы (фото: facebook.com/CherkasyFishPatrol)