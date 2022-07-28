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У річці Південний Буг зафіксували мор риби: у чому причина

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Хмельницький, Четвер 28 липня 2022 14:01
У річці Південний Буг зафіксували мор риби: у чому причина Фото: у Південному Бузі гине риба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькому в акваторії річки Південний Буг зафіксували мор риби. Екологи припускають, що причиною можу бути браконьєри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міське управління з питань екології та контролю за благоустроєм у Facebook.

Фахівці перевірили стан води та прибережної смуги, зокрема виміряли вміст кисню у річці. Отримані дані відповідали нормі.

"Після нічної перевірки кисню у річці, який був на рівні 6 - 7 мгО2/дм3 в усіх місцях проб (відповідно до вимог вміст розчиненого кисню повинен становити не менше 4,0 мгО2/дм3), можемо констатувати, що риба гине не через брак кисню у воді", - йдеться у повідомленні.

Екологи, опитавши місцевих жителів та рибалок, зробили висновок, що риба може гинути через браконьєрів. Вони часто використовують заборонені знаряддя у нічний час, зокрема електролови.

Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксували мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.

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