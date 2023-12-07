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У річці Дніпро посеред зими на березі виявили мертву рибу: відео інциденту

Черкаська область , Четвер 07 грудня 2023 11:43
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У річці Дніпро посеред зими на березі виявили мертву рибу: відео інциденту У Черкаській області виявили мор риби (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У акваторії Кременчуцького водосховища Черкаської області виявлено мор риби. До прибережної зони підійшла велика кількість риби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Черкаського рибоохоронного патруля.

Скільки риби вдалось врятувати

На щастя, фахівці змогли врятувати значну кількість - 3,5 тонни молоді риби.

Зазначається, що відшнурована ділянка та мілководдя на акваторії Кременчуцького водосховища утворилася в результаті спрацювання води.

Щоб не допустити масової загибелі риби від задухи та, щоб крига не придавила рибу, у Дніпрі проводили роботи з порятунку.

"Працівники відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" спільно з працівниками рибодобувної організації СТОВ "Дніпро" декілька днів проводили рибницько-меліоративні заходи", - йдеться у повідомленні.

Вдалося врятувати молоді риби виду верховод, окунь, плітка, плоскирка та сом. Далі рибу випустили в акваторію Кременчуцького водосховища.

Однак, на жаль, усю рибу врятувати не вдалося

Наразі фахівці проводять підрахунок кількості загиблих водних біоресурсів.

У разі виявлення фактів заморних явищ просять невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" відомства: (063) 896-65-93, (0472) 31-02-76.

У річці Дніпро посеред зими на березі виявили мертву рибу: відео інцидентуУ Черкаській області виявили мор риби (фото: facebook.com/CherkasyFishPatrol)

Раніше ми повідомляли, що у річці Південний Буг зафіксували мор риби.

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