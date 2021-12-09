В Україні лише одна людина написала радіодиктант-2021 без помилок: відомі результати
XXI Радіодиктант національної єдності написала без жодної помилки лише одна людина. Зокрема, ще троє учасників флешмобу припустилися у тексті однієї помилки.
Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо" 9 грудня.
Зазначається, що єдиною переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.
"Але я хочу наголосити, що у нас не було мети перевіряти знання, не було мети зібрати рекордну кількість листів. Радіодиктант – це перш за все флешмоб з популяризації української мови", – зазначив Дмитро Хоркін.
Однієї помилки припустилися три учасники:
- Надія Палій зі Львівської області;
- Максим Слюсаревський з Києва;
- Юлія Шекет (Тишко).
Також ще 12 людей помилилися двічі:
- Тетяна Ліхтанська;
- Ілона Войтенко;
- Юлія Туманцева;
- Тамара Лавренко, Харків;
- Олена Скорик;
- Наталя Ніколенко, Херсон;
- Дарина Іванковська, Львівська область.;
- Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;
- Лариса Семенюк, Луцьк;
- Алла Кравченко, Київ;
- Олександр Щетинський;
- Христина Гоянюк, Львів.
Член правління "Суспільного" розповів, що особливості авторської пунктуації не зараховували як помилки. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.
Окрім того, загалом Українське радіо отримало на перевірку 14 573 тексти диктанту, з них 1 824 – на папері та 12 749 – в електронному форматі.
Раніше ми повідомляли, що вчитель "потролив" четвертокласників, давши диктант з неіснуючими словами.