В Україні лише одна людина написала радіодиктант-2021 без помилок: відомі результати

XXI Радіодиктант національної єдності написала без жодної помилки лише одна людина. Зокрема, ще троє учасників флешмобу припустилися у тексті однієї помилки.

Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо" 9 грудня.

Зазначається, що єдиною переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

"Але я хочу наголосити, що у нас не було мети перевіряти знання, не було мети зібрати рекордну кількість листів. Радіодиктант – це перш за все флешмоб з популяризації української мови", – зазначив Дмитро Хоркін.

Однієї помилки припустилися три учасники:

Надія Палій зі Львівської області;

Максим Слюсаревський з Києва;

Юлія Шекет (Тишко).

Також ще 12 людей помилилися двічі:

Тетяна Ліхтанська;

Ілона Войтенко;

Юлія Туманцева;

Тамара Лавренко, Харків;

Олена Скорик;

Наталя Ніколенко, Херсон;

Дарина Іванковська, Львівська область.;

Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;

Лариса Семенюк, Луцьк;

Алла Кравченко, Київ;

Олександр Щетинський;

Христина Гоянюк, Львів.

Член правління "Суспільного" розповів, що особливості авторської пунктуації не зараховували як помилки. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.

Окрім того, загалом Українське радіо отримало на перевірку 14 573 тексти диктанту, з них 1 824 – на папері та 12 749 – в електронному форматі.