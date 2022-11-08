Радиодиктант национального единства 2022 года: когда состоится и как написать

В Украине 9 ноября, в День украинской письменности и языка, проведут традиционный Радиодиктант национального единства 2022 года.

Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как присоединиться

Для того, чтобы присоединиться к радиодиктанту, нужно в 11:00 по киевскому времени включить одну из платформ:

Украинское Радио или Радио Культура;

телеканал Суспільне Культура;

диджитал-платформы Суспільного: Facebook-страница Суспільного и ютуб-каналы Украинского Радио и Суспільне Новости;

приложения radio или Дия.

Отмечается, что автор текста - украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Текст будет читать народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Как отправить текст на проверку

Текст диктанта будет обнародован 10 ноября. Также все желающие могут отправить на проверку написанный диктант.

Для этого необходимо:

отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября;

Сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате jpg, png, jpeg, tiff, pdf) и отправить до 11:00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте radio 9 ноября.

Нынешняя цель радиодиктанта - объединить людей вокруг Украины во всем мире, а не проверять грамотность участников.

К тому же, участники могут фотографировать или снимать на видео процесс написания и подготовки к диктанту и публиковать в социальных сетях с хештегом #радиодиктант2022.