Древнейшие поселения мира могли быть в Украине, а не в Месопотамии: появились на 500 лет раньше

Анализ трипольских мегасайтов в Украине свидетельствует, что они были построены еще в 5500 до н.э. А это открытие ставит под вопрос представления исследователей, что древнейшие города в мировой истории появились в Месопотамии.

Что известно о самых первых поселениях в Украине и действительно ли они старейшие на планете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Ученые более столетия были уверены в том, что древнейшие города мира были построены в Месопотамии, на территории современного Ирака - начиная с 5 тысячелетия до н.э.

И это была масштабная жилищная планировка, которая включала в себя определенные элементы бюрократии и социальной иерархии, напоминавшие современный городской центр.

Однако новейшие раскопки древних мест, принадлежащих к неолитической культуре Кукутени-Триполья на территории современной Украины, обнаружили доказательства, что на самом деле древними городами в мире могут быть датируемые 5500 годом до н.э.

В отличие от традиционных городских центров с длинными улицами эти поселения были выложены концентрическими кругами, что свидетельствует о высоком уровне планирования и организации.

Новое открытие археологов подвергло сомнению давнюю мысль, что древнейшие города возникли в Месопотамии. Теперь ученые предполагают, что урбанизация могла развиться независимо - на территории современной Украины.

Исследователи, изучающие сейчас трипольские мегасайты, пытаются получить больше информации о расцвете и упадке этой таинственной культуры.

Следует отметить, что это не первое заявление ученых. Еще в 1960-х годах советский военный топограф Константин Шишкин исследовал аэрофотосъемки, сделанные в Украине и заметил странные тени на участке земли к югу от столицы Киева.

Эти тени приняли форму концентрических кругов и вскоре выяснилось, что они вызваны археологическими руинами, которые лежат прямо под поверхностью.

Проанализировав снимки, Шишкин обнаружил более 250 примеров этих удивительных теней, охватывающих площадь в 741 гектар. В 1971 г. украинские ученые исследовали это место с помощью геомагнетики, инструмента для отслеживания наличия подземных структур путем определения различий в магнитном поле Земли.

Как выглядел самый старый город на территории современной Украины (фото: Wikimedia Commons)

Впоследствии исследователи подтвердили наличие нескольких массивных древних поселений со сооружениями, построенными в концентрических кругах.

В 2011 году археолог Йоганнес Мюллер из Кильского университета в Германии вместе с коллегами приступил к исследованиям этих поселений Кукутени-Триполья. Команда исследовала три участка: Майданецкое, Тальянки и Небеливка, все они расположены рядом.

Используя геомагнетику, команда повторно составила карту поселений и использовала изображения с высоким разрешением, чтобы найти остатки разных сооружений. Они обнаружили, что структуры были изложены круговыми узорами.

Вместо переулков и длинных улиц, расположенных в виде сетки, кукутень-трипольские поселения были построены концентрическими кольцами. А это свидетельствует, что все постройки были тщательно спланированы к началу строительства. Это подтверждает, что эти поселения имеют право называться древнейшими городами в истории.