Древнейшие поселения мира могли быть в Украине, а не в Месопотамии: появились на 500 лет раньше
Анализ трипольских мегасайтов в Украине свидетельствует, что они были построены еще в 5500 до н.э. А это открытие ставит под вопрос представления исследователей, что древнейшие города в мировой истории появились в Месопотамии.
Что известно о самых первых поселениях в Украине и действительно ли они старейшие на планете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.
Ученые более столетия были уверены в том, что древнейшие города мира были построены в Месопотамии, на территории современного Ирака - начиная с 5 тысячелетия до н.э.
И это была масштабная жилищная планировка, которая включала в себя определенные элементы бюрократии и социальной иерархии, напоминавшие современный городской центр.
Однако новейшие раскопки древних мест, принадлежащих к неолитической культуре Кукутени-Триполья на территории современной Украины, обнаружили доказательства, что на самом деле древними городами в мире могут быть датируемые 5500 годом до н.э.
В отличие от традиционных городских центров с длинными улицами эти поселения были выложены концентрическими кругами, что свидетельствует о высоком уровне планирования и организации.
Новое открытие археологов подвергло сомнению давнюю мысль, что древнейшие города возникли в Месопотамии. Теперь ученые предполагают, что урбанизация могла развиться независимо - на территории современной Украины.
Исследователи, изучающие сейчас трипольские мегасайты, пытаются получить больше информации о расцвете и упадке этой таинственной культуры.
Следует отметить, что это не первое заявление ученых. Еще в 1960-х годах советский военный топограф Константин Шишкин исследовал аэрофотосъемки, сделанные в Украине и заметил странные тени на участке земли к югу от столицы Киева.
Эти тени приняли форму концентрических кругов и вскоре выяснилось, что они вызваны археологическими руинами, которые лежат прямо под поверхностью.
Проанализировав снимки, Шишкин обнаружил более 250 примеров этих удивительных теней, охватывающих площадь в 741 гектар. В 1971 г. украинские ученые исследовали это место с помощью геомагнетики, инструмента для отслеживания наличия подземных структур путем определения различий в магнитном поле Земли.
Как выглядел самый старый город на территории современной Украины (фото: Wikimedia Commons)
Впоследствии исследователи подтвердили наличие нескольких массивных древних поселений со сооружениями, построенными в концентрических кругах.
В 2011 году археолог Йоганнес Мюллер из Кильского университета в Германии вместе с коллегами приступил к исследованиям этих поселений Кукутени-Триполья. Команда исследовала три участка: Майданецкое, Тальянки и Небеливка, все они расположены рядом.
Используя геомагнетику, команда повторно составила карту поселений и использовала изображения с высоким разрешением, чтобы найти остатки разных сооружений. Они обнаружили, что структуры были изложены круговыми узорами.
Вместо переулков и длинных улиц, расположенных в виде сетки, кукутень-трипольские поселения были построены концентрическими кольцами. А это свидетельствует, что все постройки были тщательно спланированы к началу строительства. Это подтверждает, что эти поселения имеют право называться древнейшими городами в истории.
Ранее мы писали о том, что самое древнее поселение в Европе нашли на западе Украины и ему 1,4 млн лет.
А также рассказывали о том, как выглядит самый древний в мире подводный город и где он находится.