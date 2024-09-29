Упоминалось в Библии и было утрачено. Ученая вырастила уникальное дерево Шеба из старинных семян

Ученые недавно совершили поразительное открытие, вырастив "потерянное дерево", описанное в Библии. Это стало возможным благодаря загадочным древним семенам, найденным в Иудейской пустыне.

Какое открытие сделали ученые и как выглядит дерево сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

В последние 14 лет ученые выращивали дерево под названием "Шеба" из 1000-летних семян, которые были найдены в пещере близ Иерусалима, и теперь исследователи считают, что это может быть потерянный вид растений, упомянутый в Библии.

В 1980-х годах археологи, раскапывая пещеру в Иудейской пустыне, обнаружили таинственные семена, датируемые периодом между 993 и 1202 годами нашей эры.

Только в 2010 году доктор Сара Саллон, исследовательница Медицинской организации Хадасса в Иерусалиме, достала семена из хранилища и успешно вырастила его, назвав растение "Шеба".

Ученая имеет опыт проращивания древних семян. Ранее она вырастила финиковое дерево, используя семена в возрасте 1900 лет, благодаря чему впервые за многие столетия в регионе вышли иудейские финики.

Ученая решила вырастить дерево из старинных семян, найденных в Иудейской пустыне (фото: Гай Аснер)

Семена, найденные в пещере в Иудейской пустыне, взошли - через 5 недель. Но этого было недостаточно и исследование было решено продолжать.

За последние 14 лет Шеба выросла до 10-футового дерева, и теперь растение достаточно велико, чтобы ученые могли его должным образом изучить. Исследования ДНК, фотохимические исследования, филогенетический и химический анализ показали, что дерево является частью рода Commiphora семейства ладана. В этот род входит более 200 видов, встречающихся по всей Африке и на Ближнем Востоке.

Сначала ученые подумали, что дерево может быть иудейским бальзамом, но его химический профиль свидетельствует о чем-то совсем другом.

Теперь исследователи считают, что Шеба может быть "потерянным деревом" (т.е. вымершим или уничтоженным), несколько раз упоминаемым в Библии.

Дерево Шеба, выросшее из старинных тайных семян (фото: Гай Аснер)

Кора этого дерева дает смолу, которую команда ученых считает тсори, ценной смолой, описанной в Библии, которую в древности использовали для чего-либо: от духов и благовоний до лекарств против катаракты и противоядия.

Сейчас ученые продолжают изучать дерево и планируют провести дополнительные тесты, поскольку дерево продолжает расти и, возможно, начнет цвести.