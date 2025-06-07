RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На дне рождении Ястремской: украинские спортсменки зажгли в Монако (фото)

Ястремская, Билодид и Костюк на вечеринке в Монако (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская громко отпраздновала день рождения в одном из ресторанов Монте-Карло в Монако. Среди присутствующих на празднике были звезды спорта - дзюдоистка, олимпийская призерка Дарья Билодид и молодая теннисистка Марта Костюк.

Девушки поразили сеть своими праздничными образами. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное сообщение в Instagram Билодид.

"Спортивная банда собралась на Дне рождения у прекрасной Даяны Ястремской. В последний раз виделись таким составом на Олимпиаде в Париже", - подписала кадры дзюдоистка.

Она опубликовала два фото. Спортивное трио предстает в роскошных вечерних платьях, демонстрируя свои длинные ножки.

Украинские спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дарья выбрала для вечера блестящее черное мини-платье с декольте и эффектными плечами. Марта зажигала в маленьком черном платье.

А вот именинница поражала всех на празднике полупрозрачным серебристым платьем с высоким разрезом до бедра.

Костюк, Ястремская и Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ястремская наслаждалась вечером в компании близких и друзей и даже показалась в объятиях с таинственным мужчиной.

Завершился праздник традиционным задуванием свечей на торте.

 Как проходил день рождения Ястремской (скриншоты)

Как отреагировали в сети

Подписчики с восторгом отреагировали на стильные образы девушек, не сдерживая эмоций от их красотой.

  • "Девушки, все огонь. А эти ноги..."
  • "Вот это ноги, я понимаю".
  • "Красавицы".
  • Украинские красавицы. Гордость нации".
  • "Очаровательные украиночки".
  • "Можно уже закрывать инстаграм, потому что чего-то красивее уже точно больше не увижу".
  • "Вот это ножки. На троих 6 метров".
  • "Марта, Даяна, Дарья, лучшие наши красавицы и умницы, вы невероятные, непревзойденные женщины и спортсменки. Украинские красавицы, как всегда, на высоте, гордость, гордимся вами все всегда".
  • "Посмотрите на эти невероятные ножки".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаСпортсменыЗвёзды