На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська гучно відсвяткувала день народження в одному з ресторанів Монте-Карло в Монако. Серед присутніх на святі були зірки спорту - дзюдоїстка, олімпійська призерка Дар’я Білодід та молода тенісистка Марта Костюк.
Дівчата вразили мережу своїми святковими образами. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram Білодід.
"Спортивна банда зібралась на Дня народженні у прекрасної Даяни Ястремської. В останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", - підписала кадри дзюдоїстка.
Вона опублікувала два фото. Спортивне тріо постає в розкішних вечірніх сукнях, демонструючи свої довгі ніжки.
Дар'я обрала для вечора блискучу чорну мінісукню з декольте та ефектними плечима. Марта запалювала у маленькій чорній сукні.
А от іменинниця вражала всіх на святі напівпрозорою сріблястою сукнею з високим розрізом до стегна.
Ястремська насолоджувалася вечором в компанії близьких та друзів та навіть показалася в обіймах з таємничим чоловіком.
Завершилося свято традиційним задмухуванням свічок на торті.
Підписники із захватом відреагували на стильні образи дівчат, не стримуючи емоцій від їхньої краси.
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