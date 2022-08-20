Дні ангела у вересні 2022: як правильно назвати малюка і кого потрібно привітати
Календар днів ангела в народі називається Святці. З давніх часів імена новонародженим давали згідно з цим календарем. Вважалося, що діти отримають удачу і заступництво тих святих, на честь яких вони отримали ім'я.
З деяких пір дітям стали давати подвійні імена - мирське і за календарем-Святцям. Такі імена дають малюкам своєрідний захист.
А ще в День ангела вітають людей, які носять однакові імена зі святими. Деякі такі дати вважаються великими святами за церковним календарем.
Хто відзначатиме День ангела у вересні 2022 року і яке ім'я потрібно вибрати для дитини за датою народження - читайте в матеріалі нижче.
1 вересня: Микола, Андрій, Тимофій, Текла, Феофан
2 вересня: Віктор, Олександр, Володимир, Лев, Іван, Максим, Самуїл, Микола, Степан, Федір, Тимофій
3 вересня: Ігнатій, Олександр, Корнилій, Павло, Тадей, Рафаїл, Марфа, Васса
4 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Гавриїл, Василь, Іван, Ісакій, Іларіон, Макар, Федір, Михайло, Фелікс, Аріадна
5 вересня: Іван, Єфрем, Микола, Федір, Павло
6 вересня: Георгій, Арсеній, Кузьма, Петро, Максим
7 вересня: Іван, Володимир, Мойсей
8 вересня: Віктор, Адріан, Георгій, Дмитро, Роман, Петро, Марія, Наталя
9 вересня: Олександр, Володимир, Іван, Дмитро, Степан, Михайло, Анфіса
10 вересня: Олексій, Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Опанас, Веніамін, Григорій, Георгій, Денис, Захар, Юхим, Іван, Іларіон, Ігнатій, Йосип, Лук'ян, Леонтій, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Степан, Сергій, Федір, Сусанна, Анна
11 вересня: Іван
12 вересня: Олексій, Олександр, Арсеній, Гавриїл, Василь, Григорій, Данило, Єфрем, Ігнатій, Іван, Корнилій, Макар, Леонід, Максим, Павло, Микола, Петро, Степан, Семен, Федір, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія
13 вересня: Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло
14 вересня: Семен, Наталя, Марфа, Тетяна
15 вересня: Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан, Серафима, Ксенія, Руфіна
16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Пилип, Сергій, Домініка, Василиса, Домна
17 вересня: Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Моїсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан, Євгенія, Олена
18 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір, Іраїда, Єлизавета, Раїса
19 вересня: Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло, Текла
20 вересня: Андрій, Олександр, Василь, Євген, Григорій, Іван, Лев, Макар, Михайло, Петро, Микола, Степан
21 вересня: Георгій, Іван, Марія
22 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Григорій, Василь, Дмитро, Йосип, Захар, Микита, Сергій, Анна
23 вересня: Василь, Андрій, Гавриїл, Євген, Гліб, Іван, Костянтин, Климент, Микола, Петро, Павло, Семен, Тетяна
24 вересня: Герман, Віктор, Дмитро, Карп, Микола, Лев, Петро, Сергій, Роман, Ія, Євдокія
25 вересня: Афанасій, Олексій, Данило, Микола, Іван, Семен, Юліан, Федір
26 вересня: Ілля, Олександр, Корнилій, Лук'ян, Леонтій, Микола, Степан, Петро, Юліан
27 вересня: Іван
28 вересня: Герасим, Андрій, Григорій, Віссаріон, Дмитро, Іван, Йосип, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микита, Петро, Микола, Порфирій, Степан, Семен, Федот, Яків, Людмила, Євдокія, Марія
29 вересня: Віктор, Олексій, Григорій, Йосип, Сергій, Людмила
30 вересня: Дмитро, Іван, Зіновій, Ілля, Мирон, Павло, Олександра, Ірина, Віра, Софія, Надія, Любов
До речі, раніше ми писали про те, які церковні свята чекають нас у вересні 2022 року.
А також розповідали про те, що буде з вихідними днями у вересні 2022 року.