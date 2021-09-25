Дні ангела в жовтні 2021: хто буде відзначати і як назвати дитину

Кожен день в церковному календарі присвячений іменам святих і мучеників. Вважається, що новонароджену дитину потрібно назвати тим ім'ям, яке зазначено по його даті народження у Святцях. Це дасть малюкові заступництво, захист і щастя. У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена - по Святцях і те, яке вибрали батьки.