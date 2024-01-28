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Дни ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю: кого поздравить и как назвать ребенка

Воскресенье 28 января 2024 12:07
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Дни ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю: кого поздравить и как назвать ребенка Календарь дней ангела в феврале 2024 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

С сентября 2023 Украина перешла на Новоюлианский календарь, но часть украинцев еще пользуется юлианским до сих пор. Календарь дней ангела, который еще называют Святцы, используют для выбора имени ребенку и поздравлений с праздником родных. По новоюлианскому календарю меняются не только даты больших праздников, но и некоторые дни ангела.

Как назвать ребенка в феврале и кого обязательно поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.

Именины в феврале 2024 года по новому календарю

1 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

2 февраля: Василий

3 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

4 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

5 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

6 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр, Кристина

7 февраля: Александр, Алексей, Петр

8 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

9 февраля: Василий, Геннадий, Иван

10 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

11 февраля: Всеволод, Дмитрий

12 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

13 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

14 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

15 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София

16 февраля: Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

17 февраля: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария

18 февраля: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел

19 февраля: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор

20 февраля: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав

21 февраля: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга

22 февраля: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья

23 февраля: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона

24 февраля: Иван, Илларион, Ян

25 февраля: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор

26 февраля: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна

27 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

28 февраля: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

29 февраля: Антон, Василий, Вениамин, Иван, Кассиян, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

Именины в феврале 2024 года по старому календарю

1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор

2 февраля: Инна, Павел, Семен

3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор

6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр

10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга

11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим

13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита

14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

15 февраля: Василий

16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр

20 февраля: Александр, Алексей, Петр

21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван

23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

24 февраля: Всеволод, Дмитрий

25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София

29 февраля: Илья, Касиян, Алевтина.

Раньше мы рассказывали, когда начнется Великий пост в 2024 году.

А еще писали о том, когда в 2024 году будем праздновать Масленицу.

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