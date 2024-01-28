Дни ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю: кого поздравить и как назвать ребенка

С сентября 2023 Украина перешла на Новоюлианский календарь, но часть украинцев еще пользуется юлианским до сих пор. Календарь дней ангела, который еще называют Святцы, используют для выбора имени ребенку и поздравлений с праздником родных. По новоюлианскому календарю меняются не только даты больших праздников, но и некоторые дни ангела.

Как назвать ребенка в феврале и кого обязательно поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.