Масленица 2024: когда будем отмечать и наслаждаться блинами

Масленицу в Украине отмечают ежегодно и этот праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. Традиционно Масленица начинается за неделю до Великого поста и длится 7 дней, каждый из которых имеет свое название.

Когда в Украине будет отмечаться Масленица в 2024 году и какие существуют традиции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда начнется Масленица

Масленица обычно выпадает на конец февраля - начало марта и ее даты зависят от даты празднования Пасхи. В 2024 году Пасха будет поздняя - 5 мая, а Великий пост начнется 18 марта, значит Масленицу будем отмечать с 11 по 17 марта.

Праздник Масленицы очень древний и традиции появились еще до христианства. Частично обряды сохранились еще со времен древних славян и языческих традиций. Поэтому Масленицу многие люди праздником не считают.

Традиции Масленицы

На Масленицу гуляют все семь дней и каждый день имеет свое название и традиции. Самая важная - блины. Их пекут в большом количестве, делают с разными начинками и угощают близких, а также гостей.

С древних времен на Масленицу проводили народные гуляния, вечерние посиделки, с Масленицы начиналось сватовство и знакомство с будущими родственниками. Считалось, что чем веселее и богаче отпразднуешь Масленицу - тем лучше будет весь следующий год.

На улицах устраивали массовые мероприятия с конкурсами, играми, ярмарками, забавами. Обычно там соревновались молодые люди.

Еще Масленицу в старину использовали, чтобы наладить отношения в семье, подружиться с родными своего мужа или жены.

Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. В этот день древние славяне сжигали чучело Масленицы, которая символизировала зиму. В этот день прощаются с зимой и встречают весну. А еще принято просить прощения у родных, у друзей и у всех, кого вы когда-либо обидели.