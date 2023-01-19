Год Кролика по китайскому календарю: когда он вступит в свои права

Новый год по китайскому календарю официально наступит только в конце этой недели - в первое Новолуние 2023 года. В Китае этот день называют праздником Весны и ему уже более 4000 лет.

Точная дата и время

По киевскому времени год Кролика официально вступит в свои права в субботу, 21 января, в 18:00. В Китае - 22 января в 00:00.

Дату высчитывают по Лунному календарю и ежегодно она меняется. Новый год наступает на второе Новолуние после зимнего солнцестояния (в декабре). Обычно дата выпадает на период с 21 января до 20 февраля.

В нашей стране этот праздник с размахом не отмечают, а вот в Китае делают официальные праздничные выходные дни - с 21 по 27 января.

Предыдущие годы кролика: 1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011. Согласно мифологии, если вы родились в год Кролика, то в 2023 году вас точно ждет удача. В Китае такой год называют Benmingnian - год Судьбы. Его ждут с нетерпением, так как это период важных перемен и событий в жизни. Следующий год Кролика придет в 2035 году.

Традиции на Китайский Новый год

В канун нового года в Китае собирается дома вся семья. Все офисы и учебные учреждения уходят на каникулы, все дела завершаются и люди могут отпраздновать вместе с семьей. На ужин за стол должны сесть все члены семьи.

Перед Новым годом принято украшать жилье - на двери вешают парные куплеты. Это листы красной бумаге, на которых написаны пожелания в новом году. Также в домах и возле входных дверей развешивают красные фонарики.

В канун нового года на кухне собираются все члены семьи, чтобы приготовить специальный праздничный ужин. Основное блюдо - специальные пельмени цзяоцзы. Еще на стол обязательно ставят блюда из рыбы и сладости.

После ужина детям дарят конверты хунбао - это маленькие красные конверты из бумаги с несколькими купюрами внутри. Еще детям дарят сладости и мандарины.

Семья после ужина собирается у телевизоров и смотрит концерты, а после боя курантов - в Китае принято запускать фейерверки и фонарики.

В первый день нового года китайцы посещают уличные представления и ярмарки, а также ходят на концерты или отдыхают дома.

В гости к самым близким родным и друзьям отправляются только на 2-3 день. На 4-5 день обычно едут проведать родных, которые живут в пригороде или в другом городе. А к работе и учебе в Китае возвращаются только через 7 дней.

Черный Водяной Кролик - кто он такой?

По китайской астрологии символа года выбирают по разным критериям. Первый - это стихия: Металл, Золото, Дерево, Вода, Огонь и Земля.

Второй - тип животного. Их есть пять. Третий - животное по астрологическому календарю. Все животные повторяются один раз в 60 лет.

Кстати, в некоторых странах отмечают не год Кролика, а год Кота. Именно это животное, согласно легенде, должно было войти в 12 знаков. Часто пишут двойной символ - Кролика/Кота. Поэтому этот год считается особенным, многие значения будут иметь двойственный смысл.

Символ 2023 года по китайскому календарю - Черный Водяной Кролик (Кот). Счастливые цифры года - 3, 4, 6.

Счастливые цвета: розовый, красный, фиолетовый, синий. Цветок: жасмин и августовская лилия.

Чего стоит избегать: цифры 1, 7, 8. А также белый, темно-желтый и темно-коричневый цвет.