Дни ангела в апреле: кого поздравить и как назвать ребенка
Календарь дней ангела в свое время называли Святцы и именно его использовали для выбора имени новорожденного ребенка. Считается, что если ребенок получит имя святого, в чей памятный день он родился, то это обеспечит ему защиту, духовную связь и покровительство.
Как правильно назвать малыша в апреле и кого обязательно нужно поздравить с именинами по старому и новому календарю – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.
Именины в апреле 2024 года по новому календарю
1 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.
2 апреля - Георгий, Григорий, Ефим.
3 апреля - Мартин, Никита, Феодосия.
4 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
5 апреля - Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.
6 апреля - Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.
7 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.
8 апреля - Иван, Мария, Сергей.
9 апреля - Вадим, Гаврила.
10 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
11 апреля - Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
12 апреля - Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.
13 апреля - Дмитрий, Георгий.
14 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.
15 апреля - Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
16 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
17 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
18 апреля - Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.
19 апреля - Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
20 апреля - Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.
21 апреля - Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.
22 апреля - Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
23 апреля - Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Александра, София, Ян.
24 апреля - Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.
25 апреля - Василий, Марк, Ника, Сергей.
26 апреля - Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
27 апреля - Анастасия, Георгий, Егор, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.
28 апреля - Виталий, Анна, Кирилл, Максим.
29 апреля - Арсений, Артем, Богдан, Василий.
30 апреля - Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Именины в апреле 2024 года по старому календарю
1 апреля - Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
2 апреля - Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.
3 апреля - Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
4 апреля - Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.
5 апреля - Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей.
6 апреля - Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков.
7 апреля - Савва, Тихон.
8 апреля - Авраам, Алла, Василий, Гаврила, Анна, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля - Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.
10 апреля - Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.
11 апреля - Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.
12 апреля - Иван, Захар.
13 апреля - Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф.
14 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.
15 апреля - Георгий, Григорий, Ефим.
16 апреля - Мартын, Никита, Феодосия.
17 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
18 апреля - Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.
19 апреля - Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.
20 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.
21 апреля - Иван, Мария, Сергей.
22 апреля - Вадим, Гаврила.
23 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля - Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
25 апреля - Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.
26 апреля - Дмитрий, Георгий.
27 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.
28 апреля - Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
30 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
Раньше мы рассказывали, что и когда нужно сеять и сажать по лунному календарю в апреле.
Также мы писали, что будем праздновать и сколько будем отдыхать в апреле.