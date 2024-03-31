Дни ангела в апреле: кого поздравить и как назвать ребенка

Календарь дней ангела в свое время называли Святцы и именно его использовали для выбора имени новорожденного ребенка. Считается, что если ребенок получит имя святого, в чей памятный день он родился, то это обеспечит ему защиту, духовную связь и покровительство.

Как правильно назвать малыша в апреле и кого обязательно нужно поздравить с именинами по старому и новому календарю – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Раньше мы рассказывали, что и когда нужно сеять и сажать по лунному календарю в апреле.

Также мы писали, что будем праздновать и сколько будем отдыхать в апреле.