Сколько будем отдыхать в апреле: календарь выходных
В связи с введением в Украине военного положения из-за полномасштабного вторжения России все праздничные выходные дни отменены и считаются обычными рабочими.
Сколько выходных будет у украинцев в апреле, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Сколько отдыхаем в апреле 2024 года
Так, в апреле будет 22 рабочих дня и 8 "традиционных" уикендов, которые будут приходиться на 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 апреля.
Календарь праздников в апреле 2024 года
Также хотим вам напомнить, какие праздники ждут нас во втором месяце весны.
1 апреля - День смеха.
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера.
7 апреля - День геолога, Всемирный день здоровья.
8 апреля - Международный день ромов.
11 апреля -Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля - День уголовного розыска.
17 апреля - День работников пожарной охраны.
18 апреля - Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.
20 апреля - День окружающей среды, День благодарения волонтерам.
22 апреля – Международный день Матери-Земли.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
24 апреля - Международный день секретаря.
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.
27 апреля - Всемирный день ветеринара.
28 апреля - День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.
29 апреля - Международный день танца.
30 апреля - День пограничника.
Недавно мы уже рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.
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