Дні ангела у квітні: кого привітати та як назвати дитину
Календар днів ангела свого часу називали Святці й саме його використовували для вибору імені для новонародженої дитини. Вважається, якщо дитина отримає ім'я святого, в чий пам'ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, духовний зв'язок та заступництво.
Як правильно назвати малюка у квітні та кого обов'язково потрібно привітати з іменинами за старим та новим календарем - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.
Іменини у квітні 2024 року за новим календарем
1 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.
2 квітня - Георгій, Григорій, Юхим.
3 квітня - Мартин, Микита, Феодосія.
4 квітня - Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
5 квітня - Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.
6 квітня - Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.
7 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.
8 квітня - Іван, Марія, Сергій.
9 квітня - Вадим, Гаврило.
10 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
11 квітня - Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.
12 квітня - Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.
13 квітня - Дмитро, Георгій.
14 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
15 квітня - Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.
16 квітня - Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.
17 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
18 квітня - Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.
19 квітня - Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.
20 квітня - Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.
21 квітня - Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.
22 квітня - Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
23 квітня - Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.
24 квітня - Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.
25 квітня - Василь, Марк, Ніка, Сергій.
26 квітня - Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.
27 квітня - Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.
28 квітня - Віталій, Ганна, Кирило, Максим.
29 квітня - Арсеній, Артем, Богдан, Василь.
30 квітня - Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
Іменини у квітні 2024 за старим календарем
1 квітня - Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
2 квітня - Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.
3 квітня - Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.
4 квітня - Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія.
5 квітня - Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Олексій, Пелагея, Сергій.
6 квітня - Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків.
7 квітня - Сава, Тихон.
8 квітня - Авраам, Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса, Парасковія, Степан.
9 квітня - Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.
10 квітня - Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан.
11 квітня - Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.
12 квітня - Іван, Захар.
13 квітня - Веніамін, Ганна, Іван, Інокентій, Йосип.
14 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.
15 квітня - Георгій, Григорій, Юхим.
16 квітня - Мартин, Микита, Феодосія.
17 квітня - Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
18 квітня - Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.
19 квітня - Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.
20 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.
21 квітня - Іван, Марія, Сергій.
22 квітня - Вадим, Гаврило.
23 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
24 квітня - Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.
25 квітня - Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.
26 квітня - Дмитро, Георгій.
27 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
28 квітня - Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.
29 квітня - Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.
30 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
Раніше ми розповідали, що та коли потрібно сіяти та саджати за місячним календарем у квітні.
А також ми писали, що будемо святкувати та скільки будемо відпочивати у квітні.