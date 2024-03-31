Дні ангела у квітні: кого привітати та як назвати дитину

Календар днів ангела свого часу називали Святці й саме його використовували для вибору імені для новонародженої дитини. Вважається, якщо дитина отримає ім'я святого, в чий пам'ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, духовний зв'язок та заступництво.

Як правильно назвати малюка у квітні та кого обов'язково потрібно привітати з іменинами за старим та новим календарем - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Раніше ми розповідали, що та коли потрібно сіяти та саджати за місячним календарем у квітні.

А також ми писали, що будемо святкувати та скільки будемо відпочивати у квітні.