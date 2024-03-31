ua en ru
Нд, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дні ангела у квітні: кого привітати та як назвати дитину

Неділя 31 березня 2024 12:00
UA EN RU
Дні ангела у квітні: кого привітати та як назвати дитину Дні ангела у квітні 2023 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Календар днів ангела свого часу називали Святці й саме його використовували для вибору імені для новонародженої дитини. Вважається, якщо дитина отримає ім'я святого, в чий пам'ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, духовний зв'язок та заступництво.

Як правильно назвати малюка у квітні та кого обов'язково потрібно привітати з іменинами за старим та новим календарем - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.

Іменини у квітні 2024 року за новим календарем

1 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

2 квітня - Георгій, Григорій, Юхим.

3 квітня - Мартин, Микита, Феодосія.

4 квітня - Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

5 квітня - Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

6 квітня - Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

7 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.

8 квітня - Іван, Марія, Сергій.

9 квітня - Вадим, Гаврило.

10 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

11 квітня - Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

12 квітня - Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

13 квітня - Дмитро, Георгій.

14 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня - Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.

16 квітня - Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

17 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

18 квітня - Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

19 квітня - Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

20 квітня - Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

21 квітня - Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

22 квітня - Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня - Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.

24 квітня - Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.

25 квітня - Василь, Марк, Ніка, Сергій.

26 квітня - Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

27 квітня - Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

28 квітня - Віталій, Ганна, Кирило, Максим.

29 квітня - Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

30 квітня - Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Іменини у квітні 2024 за старим календарем

1 квітня - Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

2 квітня - Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.

3 квітня - Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.

4 квітня - Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

5 квітня - Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Олексій, Пелагея, Сергій.

6 квітня - Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків.

7 квітня - Сава, Тихон.

8 квітня - Авраам, Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса, Парасковія, Степан.

9 квітня - Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

10 квітня - Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан.

11 квітня - Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

12 квітня - Іван, Захар.

13 квітня - Веніамін, Ганна, Іван, Інокентій, Йосип.

14 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

15 квітня - Георгій, Григорій, Юхим.

16 квітня - Мартин, Микита, Феодосія.

17 квітня - Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

18 квітня - Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

19 квітня - Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

20 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.

21 квітня - Іван, Марія, Сергій.

22 квітня - Вадим, Гаврило.

23 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

24 квітня - Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

25 квітня - Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

26 квітня - Дмитро, Георгій.

27 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

28 квітня - Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.

29 квітня - Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

30 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Раніше ми розповідали, що та коли потрібно сіяти та саджати за місячним календарем у квітні.

А також ми писали, що будемо святкувати та скільки будемо відпочивати у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
дни ангела Церковний календар
NEWS
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки