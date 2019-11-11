Під Дніпром маршрутник врятував життя вагітній жінці

Маршрутник врятував життя вагітної жінки (Колаж РБК-Україна)

У Дніпропетровській області водій маршрутки зробив благородний вчинок

Водій маршрутки в Кам'янському Дніпропетровської області зробив благородний вчинок і врятував життя жінці, яка перебувала в положенні. Інцидент стався на маршруті №11 на вулиці Кіма 7 листопада. Чоловік побачив, що вагітній пасажирці стало погано і не чекаючи приїзду швидкої допомоги, відвіз жінку в положенні в лікарню. Про це повідомила сестра пасажирки Оксана Ткаченко на своїй Facebook-сторінці.

"Хочу подякувати водію 11-го маршруту, який у четвер, 7 листопада врятував мою сестричку. Вона вагітна втратила свідомість в маршрутці біля садочка по вулиці Кіма і водій, не чекаючи швидкої допомоги, відвіз її до 7-ї лікарні в приймальне відділення. Дякую вам за два врятованих життя!!" - написала Оксана Ткаченко.

За словами очевидців, не розгубилися і пасажири. Особливо допоміг один чоловік, який всю дорогу підтримував вагітну жінку, поки маршрутник намагався якомога швидше доїхати в лікарню.

Жінці стало погано в маршрутці (фото: pixabay.com)

Користувачі мережі висловили захоплення вчинком чоловіка в коментарях.

Спасибі величезне такій Людині. То велика рідкість у наш жорстокий час!

На душі стає тепло, коли зустрічаєш таких людей!

Супер! Як мене радують такого плану публікації!

Побільше б таких людей! Молодець мужик!

Скріншот коментарів (Facebook)