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Під Дніпром маршрутник врятував життя вагітній жінці

STYLERЖиття    11.11.2019 - 11:22
Під Дніпром маршрутник врятував життя вагітній жінці
Маршрутник врятував життя вагітної жінки (Колаж РБК-Україна)

У Дніпропетровській області водій маршрутки зробив благородний вчинок

Водій маршрутки в Кам'янському Дніпропетровської області зробив благородний вчинок і врятував життя жінці, яка перебувала в положенні. Інцидент стався на маршруті №11 на вулиці Кіма 7 листопада. Чоловік побачив, що вагітній пасажирці стало погано і не чекаючи приїзду швидкої допомоги, відвіз жінку в положенні в лікарню. Про це повідомила сестра пасажирки Оксана Ткаченко на своїй Facebook-сторінці.

"Хочу подякувати водію 11-го маршруту, який у четвер, 7 листопада врятував мою сестричку. Вона вагітна втратила свідомість в маршрутці біля садочка по вулиці Кіма і водій, не чекаючи швидкої допомоги, відвіз її до 7-ї лікарні в приймальне відділення. Дякую вам за два врятованих життя!!" - написала Оксана Ткаченко.

За словами очевидців, не розгубилися і пасажири. Особливо допоміг один чоловік, який всю дорогу підтримував вагітну жінку, поки маршрутник намагався якомога швидше доїхати в лікарню.

Під Дніпром маршрутник врятував життя вагітній жінціЖінці стало погано в маршрутці (фото: pixabay.com)

Користувачі мережі висловили захоплення вчинком чоловіка в коментарях.

  • Спасибі величезне такій Людині. То велика рідкість у наш жорстокий час!
  • На душі стає тепло, коли зустрічаєш таких людей!
  • Супер! Як мене радують такого плану публікації!
  • Побільше б таких людей! Молодець мужик!

Під Дніпром маршрутник врятував життя вагітній жінці

Скріншот коментарів (Facebook)

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