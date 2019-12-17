У Дніпрі студент-іноземець розгромив гуртожиток: деталі

У Дніпрі студент-іноземець розгромив гуртожиток (Колаж РБК-Україна)

Студент з Марокко бив шибки і кидався на інших мешканців з ножем

У Дніпрі іноземний студент влаштував в одному з гуртожитків моторошний бешкет – він розгромив кілька приміщень і кидався на інших студентів з ножем і осколками скла. Деталі події розповіли на сторінці "Дніпро Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався вночі, 16 грудня. 24-річний громадянин Марокко почав шуміти в гуртожитку після того, як вжив велику кількість алкогольних напоїв. Він почав бити скло в приміщеннях, розгромив ванну кімнату. Інші мешканці гуртожитку намагалися його втихомирити, але студент кидався на них з ножем і уламками битого скла. На щастя, ніхто не постраждав, крім самого молодого хлопця – він отримав різані рани.

На місце події викликали патрульну поліцію і неадекватного студента затримали і доставили в Соборне відділення поліції.

Студенту-іноземцю загрожує штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років.

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