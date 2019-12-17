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В Днепре студент-иностранец разгромил общежитие: детали

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 16:20
В Днепре студент-иностранец разгромил общежитие: детали
В Днепре студент-иностранец разгромил общежитие (Коллаж РБК-Украина)

Студент из Марокко бил стекла и бросался на других жильцов с ножом

В Днепре иностранный студент устроил в одном из общежитий жуткий дебош – он разгромил несколько помещений и бросался на других студентов с ножом и осколками стекла. Детали происшествия рассказали на странице "Днепр Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел ночью, 16 декабря. 24-летний гражданин Марокко начал шуметь в общежитии после того, как употребил большое количество алкогольных напитков. Он начал бить стекла в помещениях, разгромил ванную комнату. Остальные жильцы общежития пытались его утихомирить, но студент бросался на них с ножом и осколками битого стекла. К счастью, никто не пострадал, кроме самого молодого человека – он получил резаные раны.

На место происшествия вызвали патрульную полицию и разбушевавшегося студента задержали и доставили в Соборное отделение полиции.

Студенту-иностранцу грозит штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсоне муж депутата горсовета устроил дебош в пивном баре. После скандала мужчина начал угрожать сотрудникам заведения, что его супруга может закрыть это заведение. Как сообщили свидетели инцидента, муж чиновницы первым полез в драку.

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