ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на вокзалі жінка побилася з поліцейськими: деталі

STYLERЖиття    16.12.2019 - 18:54
У Києві на вокзалі жінка побилася з поліцейськими: деталі
У Києві жінка напала на поліцейських на вокзалі (Колаж РБК-Україна)

Жінка побила патрульного на вокзалі, а її спільник випустив йому сльозогінний газ в обличчя

У Києві, на Головному залізничному вокзалі сталася бійка за участю поліції і жінки. Інцидент стався в понеділок, 16 грудня.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції Києва, патрульні поліцейські здійснювали патрулювання залізничного вокзалу. Один з оперативників зупинив пару, чоловіка і жінку, і попросили їх пройти в управління поліції для встановлення особистих даних.

Проте чоловік і жінка відмовилися підкоритися співробітникові правоохоронних органів і спровокували конфлікт, який після словесної перепалки переріс у бійку. Жінка накинулася на патрульного поліцейського з кулаками, потім вдарила його по голові невідомим предметом, а чоловік випустив йому в обличчя струмінь сльозогінного газу.

Правопорушницю вдалося затримати – нею виявилася 31-річна мешканка Закарпаття, у якої вже були раніше проблеми із законом. Вона була засуджена за крадіжки. А ось її спільнику вдалося втекти.

На даний момент проводяться розшукові заходи, аби встановити місцезнаходження чоловіка. Обом підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі за напад на співробітника правоохоронних органів.

Розділи та завалили на підлогу: в Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував дебош у барі Нардепи побилися у Верховній Раді: причиною конфлікту стала жінка (відео)
Новини України патрульная службавокзалбійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся