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Розділи та завалили на підлогу: в Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував дебош у барі

STYLERЖиття    13.12.2019 - 13:37
Розділи та завалили на підлогу: в Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував дебош у барі
У Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував бійку в барі (Фото: колаж РБК-Україна)

Чоловік погрожував, що його дружина-депутатка "закриє контору"

У Херсоні чоловік депутатки міської ради влаштував бійку в пивному барі в мікрорайоні Салют (Східний), а після інциденту погрожував, що його дружина закриє заклад. На місце прибули поліцейські, а також дружина бешкетника Галина Лугова, щоб розібратися у конфлікті. Про це розповіли на Telegram-каналі пабліка Політика.ks.

Також в мережі опубліковано відео розмови правоохоронців з двома сторонами - Сергієм Луговим і молодим чоловіком, з яким сталася бійка. Чоловік депутатки стверджує, що його побила група молодиків, яких викликали працівники питного закладу.

"Я не падав! Прийшов натовп... їх зараз немає, яких вони викликали. Мене побили. Тут була калюжа крові. Вони вже все помили", - стверджує Луговий.

Хлопець, з яким побився чоловік депутата, розповів про те, що сидів у барі сам за стійкою, з Луговим стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

У Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував бійку в барі (Фото: скріншот)

Зазначається, що першим став розмахувати кулаками чоловік депутатки, після чого хлопець вдарив його в ніс, що викликало кровотечу. Потім у бійку вступив друг Лугового і чоловіки разом його побили.

"Вони мене повністю роздягли. Завалили на підлогу, зняли з мене футболку і я почав з ними битися. Потім підійшли якісь чолов'яги, і вони зовсім по-іншому почали себе вести - і він, і його друг", - розповів молодий чоловік.

Дружина Лугового вислухала усе, після чого принесла свої вибачення за поведінку чоловіка і запевнила, що таке більше не повториться. Також депутатка міськради заявила працівникам бару про готовність обговорювати питання компенсації, якщо було пошкодження майна.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

У декларації Галини Лугової йдеться, що її чоловік працює в Антонівській школі № 21 Херсонської міської ради.

Розділи та завалили на підлогу: в Херсоні чоловік депутатки міськради влаштував дебош у барі

Фото: скрін declarations.com.ua

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