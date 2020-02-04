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У Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля: подробиці і відео

STYLERЖиття    04.02.2020 - 20:26
У Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля: подробиці і відео
У Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля (фото: колаж РБК-Україна)

У Дніпрі студенти зняли на відео, як у гуртожитку стеля провалюється

У Дніпрі в першому гуртожитку Дніпровської політехніки обвалилася стеля. Інцидент записали на відео студенти, які проживають поверхом нижче. На щастя після обвалу ніхто не постраждав.

Студенти розповіли, що все почалося з тріщин на стелі, з яких просочувалася вода. Молодим людям доводилося підставляти тази і відра, щоб у кімнаті не було води.

У Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля: подробиці і відео

Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля (фото: Instagram)

Але ситуація з кожним днем все тільки погіршувалася, поки справа не дійшла до обвалу. Коли це сталося, то студенти все знімали на відео в прямому ефірі Instagram.

Дніпрі в гуртожитку обвалилася стеля (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Україні повністю зміниться фінансування вищих навчальних закладів. Міністерство освіти вже затвердив показники, за якими буде визначатися фінансування.

За словами заступника міністра освіти Єгора Стадного, в Україні починається відхід від держфінансування, яке залежить від кількості бюджетників. В цьому році цей показник буде впливати на фінансування вишів на 70-80%, але з часом він становитиме менше 50%.

Нова система фінансування також допоможе регіональним університетам, адже вони довго недоотримували грошей через те, що більшість студентів обирають для навчання вузи, які знаходяться у великих містах.

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