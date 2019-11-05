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У коледжі Харкова стеля обвалилася прямо на студентів (фото)

STYLERЖиття    05.11.2019 - 22:49
У коледжі Харкова стеля обвалилася прямо на студентів (фото)
У Харкові стеля обвалилася на голови студентам (Колаж РБК-Україна)

Студенти повідомили, що бояться сидіти на лекціях, так як шматки штукатурки летять на голови

У Харківському Кооперативному торгово-економічному коледжі обвалилася стіна і частина стелі прямо час лекції у студентів. Як розповіли потерпілі, за один день пригода сталася двічі – у двох різних аудиторіях.

Інцидент стався у вівторок, 5 листопада, в коледжі по Нетіченській Набережній, 14. Як повідомили студенти, в одній з аудиторій шматок стіни зламав стіл.

"Спочатку на другій парі впав у 21 аудиторії, потім на третій парі в аудиторії 40. При цьому пари не скасували, всі сидять в надії, щоб не вбило, так як розчин важкий – на фото видно, що зламав стіл. На щастя, нікого не вбило", - розповіли студенти.

У коледжі Харкова стеля обвалилася прямо на студентів (фото)

Скріншот фото

Пізніше стало відомо, що аудиторії всеж таки закрили і викликали фахівців, які усунуть проблему. Керівництво коледжу намагається з'ясувати, що стало причиною події.

"Стався обвал штукатурки. Так як в аудиторіях стеля "Армстронг" (плиткова), під його вагою не витримали фрагменти і впали. Ми з адміністрацією оглянули ці місця. Поки немає ясності, з якої причини таке могло статися: вологості там немає, все сухо. Погода не могла вплинути на те, що сталося", - розповіла директор навчального закладу Катерина Винниченко в коментарі для видання NewsRoom.

Вона додала, що обвал стався в аудиторіях на другому і третьому поверсі, які перед початком навчального року перевіряли і оцінювали.

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