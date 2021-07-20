Приватна в'язниця Ескобара: у РФ виявили секретний об'єкт з камерами і крематорієм

Дивну приватну в'язницю з крематорієм виявили за 40 кілометрів від Санкт-Петербурга. Там знаходиться покинуте котеджне селище - величезна галявина в сосновому лісі та кілька будиночків. Там знаходиться вельми дивний об'єкт - приватна в'язниця під землею, яка коштує близько півмільйона доларів.

Як виглядає ця в'язниця і коли вона була побудована, розповіли у виданні 47news.

Секретна в'язниця знаходиться під будинком, який вже частково зруйнований. Сам будинок обгороджений високим парканом. Частина будинку вже зруйнована, частина - розтягнута мародерами. Але в будинку є величезний отвір, розміром для мікроавтобуса. У цьому отворі знаходиться масивна плита вагою у дві тонни. Як з'ясували журналісти, ця плита піднімається та опускається за допомогою гідравліки. Механізм відмовив, коли в будинку відключили електрику. На в'їзді висить табличка з написом: Copenhagen.

Під плитою знаходиться крутий спуск, який впирається в масивні залізні ворота з однієї масивної стулки. У ній є квадратне вікно і клямка. За воротами - просторе приміщення, схоже на підземну парковку. Там є труби, комунікації, стовп-опора і вхід в ще одне приміщення, зовсім маленьке.

Звідти - вихід в коридор, де знаходяться камери для ув'язнених. У кожній стоять двоярусні ліжка, умивальники та унітази. Також з коридору є спуск на ще один ярус під землю – але там все затоплено водою.

Сам коридор закінчується ґратами та дверним прорізом. За ним пункт охорони, а всередині обірвані дроти та розетки – у воді. Також там знаходиться ще один загін невеликого розміру і стінка з ґратами. Ймовірно - місце приймання ув'язнених.

Фото: 47news

Що відомо про цю в'язницю

Журналісти поспілкувалися з місцевими жителями з селища неподалік і з'ясували, що рік тому в цій в'язниці працювали слідчі. Чим саме вони займалися в приміщеннях - невідомо.

По приміщеннях можна сказати, що в'язниця функціонувала не так вже й давно – сталеві двері на місці, на них є номери та закриті на клямку дверки. У камерах є очка відеоспостереження. Вхід для чергового за ґратами, при вході в коридорі - клітка для однієї людини.

Будинок, під яким ховається ця в'язниця - розграбований і зруйнований. Там раніше було три комфортабельних кімнати й зовні він виглядає як звичайний житловий будинок.

Паркан встановлений так, щоб через нього перебратися було досить складно. На вході - величезні ворота, хвіртка і закрите вічко. Сама територія дуже доглянута, забетонований майданчик перед будинком, а далі – газон. На вікнах будиночка - решітки. В'їзд закритий гаражними воротами, а на даху – сонячні батареї.

За словами місцевих, особливу увагу привернули мішки з вугіллям, які часто привозили до будинку. Там є лазня, але її вугіллям не топлять. Виявилося, що в підсобному приміщенні є замаскований люк. Під ним - широкий колодязь на три-чотири метри в глибину з ручною лебідкою.

Слідчі спустили в колодязі воду і виявили там піч, за розмірами – для людського тіла. Під час обстеження там були виявлені біологічні останки. Труба цієї печі виходить до каміна. Ймовірно, там був справжнісінький крематорій.

Зараз лазня повністю зруйнована, а на її місці залишився котлован, який явно копали екскаватором. Зараз навколо будинку розруха, все заросло бур'яном.

Поруч з цією будівлею є ще кілька будиночків - туди іноді приїжджають власники.

Скільки може коштувати таке приміщення

Приблизні розміри таємного бункера - 15 на 15 метра. Висота підземного приміщення - понад 2 метрів. Товщина стін - метр. Підведені всі комунікації. Котлован явно вирили, а потім в ньому побудували таємні каземати. Всі стіни монолітні, арматура потужна.

Неподалік є трансформаторна будка, явно ще робоча і вона була встановлена для цього будинку. Ціни на ділянку в цій місцевості були досить високими – а там розмістилися будинок, лазня, колодязь-крематорій, величезна ділянка, забетонований з'їзд і майже два поверхи в'язниці під землею.

За оцінкою фахівців, така будівля може коштувати близько півмільйона доларів.

Для жителів тут пропонували елітне котеджне селище - поруч річка і лісові озера, сосновий ліс. У планах були магазини, спортивні та ігрові майданчики, фітнес-центр, цілодобова охорона. Але у 2012 році життя селища зупинилося і все будівництво припинили.

У ділянки та будинку з в'язницею кілька разів змінилися власники, але один з них – з величезним кримінальним минулим. Після кількох бізнес-операцій і проблем з законом, громадянин з прізвищем Мкртичан змінив його на більш милозвучне – Ескобар. Ще один власник, який помер у 2018 році - колишній опер.

Під Петербургом виявили дивну секретну в'язницю з крематорієм