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Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)

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Дніпро, Середа 01 червня 2022 21:08
Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото) Колаж РБК-Україна: у Дніпрі після грозової зливи з градом у небі "палав" захід сонця із веселкою
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в перший день літа, 1 червня, всерйоз розгулялася негода, і місто залило зливою, що супроводжувалася великим градом. Деякі вулиці неабияк залило, і вони стали походити на річки. Але після такого "подарунка" від погоди над небом розкинулася яскрава веселка - на фоні надзвичайно красивого заходу сонця.

Місцеві жителі зняли погодні "сюрпризи" на фото і відео, після чого розмістили кадри в мережі.

Перед початком зливи ближче до вечора небо в Дніпрі заволокло густими хмарами.

Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)

Хмари в Дніпрі перед грозовою зливою з градом 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Потім вибухнула гроза з блискавками та громом, з неба залило як з відра.

Крім того, випав град великого розміру - деякі крижинки, що випали на правому березі, були розміром з перепелине яйце, а деякі ж більше походили за формою та об'ємом на галушки чи пельмені.

Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)

Такий град випав у Дніпрі 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)

На опублікованих роликах в місцевих пабліках видно, що в деяких районах дороги сильно залило водою, позаяк водостоки не могли оперативно справлятися з такою кількістю опадів, і машинам доводилося їздити "вплав".

Така негода тривала не довго, і після жителі Дніпра могли вже милуватися веселкою в небі, якраз на заході сонця. При цьому сонце, що сходило, забарвило хмари після грози в приголомшливі яскраві кольори.

Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)Дніпро залило зливою й засипало градом. Потім був фантастичний захід сонця з веселкою (відео, фото)

Веселка і фантастичний захід сонця у Дніпрі після грози і зливи з градом 1 червня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптика, погода цього тижня в Україні принесе зливи з грозами та іноді з градом, а також буде спека.

Нагадаємо, перед цим у травні під Рівним розбушувався потужний "німецький" буревій, і були опубліковані відео та фото стихії.

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