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Зливи з градом, шквали і спека: прогноз погоди в Україні на тиждень

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Понеділок 30 травня 2022 07:34
Зливи з градом, шквали і спека: прогноз погоди в Україні на тиждень Фото: погода в Україні буде спекотною та дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні на цьому тижні, з 30 травня по 5 червня, буде змінюватися від потепління і спеки, а підвищення температури буде супроводжуватися значними опадами і посиленням вітру до штормових значень.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кибальчича на сайті Meteoprog.

На синоптичну ситуацію в Україні наприкінці весни й у перші дні літа впливатиме надходження теплої та вологої повітряної маси з акваторії Чорного моря і Кавказу (з перевищенням на кілька градусів середніх багаторічних норм температури в літній період).

Також підвищиться ймовірність інтенсивних конвективних процесів у багатьох регіонах України, зазначає експерт.

"В умовах малоградієнтного поля зниженого тиску та денного прогріву земної поверхні активізується грозова діяльність. Місцями проходитимуть сильні зливи з градом та шквалистим посиленням вітру", - розповів синоптик, кандидат географічних наук.

За його словами, протягом наступного тижня буде досить мокро в більшості областей України.

Погода в понеділок, 30 травня

Дощі, часом інтенсивні, очікуються в західних, північних, центральних регіонах і в Одеській області. Вдень ймовірні грози, місцями з градом.

Температура повітря вночі становитиме +9 ...+14 градусів, на півдні України до +17 градусів. Вдень у західних та північних областях очікується +18... +23 градусів, у центральних, південних та східних регіонах до +24... +29 градусів.

Погода у вівторок, 31 травня

Найбільш інтенсивні дощі пройдуть в центральних, північних і східних областях, причому з грозами, а вдень можливе випадання граду і шквалисте посилення вітру при грозах до 17 - 22 метрів на секунду. На решті території країни - переважно без опадів, хіба що в Карпатах та Прикарпатті вдень місцями пройдуть короткочасні дощі.

Стовпчики термометрів "скакатимуть". Вночі на заході України мінімальні значення складуть +7... +12 градусів, на решті території +12... +17 градусів. Вдень очікується в середньому до 19... +24 градусів, а в південних, центральних і східних регіонах - до +27... +32 градусів.

Погода в середу, 1 червня

Грозові дощі прогнозуються в західних областях України та на Лівобережжі. Вдень місцями ймовірні шквали до 17-22 м/с та град. На решті території буде переважно без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +10 ... +15 градусів, у східних та південних областях до +17 градусів. Вдень очікується +21... +26 градусів, у південних та східних областях +28... +33 градусів.

Погода в четвер, 2 червня

Інтенсивність опадів знизиться. Короткочасні дощі з грозами пройдуть тільки в західних, східних і південно-східних областях. Вітер також заспокоїться.

Мінімальна температура повітря в нічний час складе +13... +18 градусів, у західних областях прогнозується +6... +11 градусів, а на південному сході до +20 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +20... +25 градусів, а в південних і східних областях +27... +32 градусів.

Погода в п'ятницю, 3 червня

Внаслідок підвищеного атмосферного тиску в більшості областей буде сухо - грозові дощі очікуються тільки на крайньому сході вдень.

Вночі мінімальна температура повітря становитиме +9... +14 градусів, у південних та східних областях +13 ... +18 градусів. Вдень повітря прогріється до +19... +24 градусів, у південних та східних областях до +25 ... +30 градусів.

Погода на вихідних, 4-5 червня

У суботу та неділю погодні умови в Україні продовжать визначатися полем підвищеного тиску. Так, істотні опади не очікуються, хіба що в західних і місцях в північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Температура повітря вночі в середньому становитиме +12... +17 градусів, вдень прогнозується близько +24... +29 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на червень в Україні, та попередили про зливи і сильну спеку.

Також ми писали, що згідно з прогнозами синоптиків, українців очікує "контрастне" літо з перепадами погоди.

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