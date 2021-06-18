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Дніпро пішов під воду після сильної зливи: попливли всі вулиці

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Дніпро, П'ятниця 18 червня 2021 09:06
Дніпро пішов під воду після сильної зливи: попливли всі вулиці Дніпро затопило під час сильного дощу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі пройшла потужна злива, яка перетворила вулиці міста на річки. Найбільше від стихії дісталося жителям лівого берега.

Як розповіли жителі Дніпра, потужна злива накрила все місто і тривала не менше ніж годину. Люди ходили у воді по пояс, а машини просто плавали. Відео сильної зливи в Дніпрі розмістили на YouTube.

На Слобожанському проспекті рівень води практично паралізував всі рухи. Машини просто застрягли у воді та не могли рухатися. Аналогічна ситуація сталася в районі віадука, вулиць Байкальської, Воскресенської, виноградної, Дементьєва. Місцями на вулицях містах утворилися величезні озера, які стали справжніми пастками для автомобілів.

Дніпро затопило під час зливи

До жахливої кількості води з неба додалася ще одна проблема - прорвані каналізації. Як повідомляє "Інформатор", каналізації наробили біди відразу на кількох вулицях містах. А на проспекті Пушкіна впало дерево, яке обірвало дроти та заблокувало всю проїжджу частину.

У Дніпрі затопило вулиці

Дощ почав вщухати тільки після півночі, але наслідки тепер будуть усувати ще довго. ДСНС почали відкачувати воду з вулиць, оскільки стихія затопила понад 100 дворів і близько 50 будинків.

У Дніпрі затопило вулиці

Варто відзначити, що за останні дні грозами, бурями та сильними дощами накривало й інші міста. У Запорізькій області під воду через шторм пішло курортне місто.

А у Маріуполі сильна гроза затопила вулиці та повалила дерева.

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