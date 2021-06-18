Дніпро пішов під воду після сильної зливи: попливли всі вулиці
У Дніпрі пройшла потужна злива, яка перетворила вулиці міста на річки. Найбільше від стихії дісталося жителям лівого берега.
Як розповіли жителі Дніпра, потужна злива накрила все місто і тривала не менше ніж годину. Люди ходили у воді по пояс, а машини просто плавали. Відео сильної зливи в Дніпрі розмістили на YouTube.
На Слобожанському проспекті рівень води практично паралізував всі рухи. Машини просто застрягли у воді та не могли рухатися. Аналогічна ситуація сталася в районі віадука, вулиць Байкальської, Воскресенської, виноградної, Дементьєва. Місцями на вулицях містах утворилися величезні озера, які стали справжніми пастками для автомобілів.
Дніпро затопило під час зливи
До жахливої кількості води з неба додалася ще одна проблема - прорвані каналізації. Як повідомляє "Інформатор", каналізації наробили біди відразу на кількох вулицях містах. А на проспекті Пушкіна впало дерево, яке обірвало дроти та заблокувало всю проїжджу частину.
У Дніпрі затопило вулиці
Дощ почав вщухати тільки після півночі, але наслідки тепер будуть усувати ще довго. ДСНС почали відкачувати воду з вулиць, оскільки стихія затопила понад 100 дворів і близько 50 будинків.
У Дніпрі затопило вулиці
Варто відзначити, що за останні дні грозами, бурями та сильними дощами накривало й інші міста. У Запорізькій області під воду через шторм пішло курортне місто.
А у Маріуполі сильна гроза затопила вулиці та повалила дерева.