Злива затопила вулиці Дніпра
Цієї ночі у місті Дніпро сталась сильна злива, яка затопила вулиці. У критичному стані опинилися вулиці Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни і Дементьєва.
Про це повідомляє "Інформатор".
В результаті підтоплень постраждали житлові будинки, а в районі надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті утворилося "озеро". Праву смугу руху затопило так сильно, що кілька автомобілів застрягли в калюжі.
Через те, що вулиці залило водою, автомобілі просто "плавали" ними.
Нагадаємо, в окупованому місті Керч сталась потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній. У Криму через погіршення погоди був введений режим НС.
Крім того, гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь вчора вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.
Синоптики прогнозують, що у п'ятницю дощі накриють схід та південь України. В інших регіонах буде сухо, а також висока температура повітря.