Злива затопила вулиці Дніпра

Цієї ночі у місті Дніпро сталась сильна злива, яка затопила вулиці. У критичному стані опинилися вулиці Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни і Дементьєва.

Про це повідомляє "Інформатор".