С Днем матери: самые теплые поздравления для мамы в открытках, стихах и своими словами
11 мая Украина отмечает День матери, когда принято благодарить своих мам за все добро, которые они вам сделали. Предлагаем вам готовые поздравления, которые помогут растрогать и порадовать ваших мам.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет поздравления для СМС и мессенджеров, которые сделают настоящий праздник для вашей мамочки.
Поздравления с Днем матери 2025 своими словами
Мамочка моя золотая! Поздравляю тебя с Днем матери и искренне благодарю за твое тепло, терпение и поддержку. Желаю, чтобы здоровье не подводило, а душа всегда была спокойна и наполнена радостью. Пусть все мечты сбываются, а каждый день дарит поводы для счастья.
Мама, в твоих глазах - любовь, в твоих руках - защита, в твоем сердце - мой дом. Спасибо за каждый совет, за объятия в трудные минуты и за веру в меня. Желаю тебе тепла, радости, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть в твоей жизни будет больше солнца, чем облаков.
Родненькая, с Днем матери тебя! Пусть твое сердце всегда будет согрето любовью близких, а улыбка не исчезает с лица. Желаю тебе счастья в каждом дне, уюта в душе и легкости в сердце.
Дорогая мама! В этот прекрасный праздник хочу сказать: ты - самый дорогой человек в моей жизни. Спасибо тебе за бессонные ночи, за твою доброту и поддержку. Будь всегда здорова, спокойна, улыбчива и такая же искренняя, как всегда. Пусть твои глаза светятся радостью каждый день!
Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)
Дорогая моя мамочка, спасибо за все, что ты сделала и делаешь для меня. Ты - мой ангел-хранитель, мой пример и моя самая большая любовь. Пусть судьба дарит тебе долгие годы счастья, силы и радости. Люблю тебя всем сердцем!
Мамочка, поздравляю с самым теплым праздником в году! Твоя забота - моя защита, твоя улыбка - мое вдохновение. Желаю тебе ярких дней, крепкого здоровья, душевного уюта и исполнения всех желаний. Спасибо, что ты есть!
Мамочка, с любовью обнимаю тебя в этот праздничный день! Пусть жизнь будет легкой и радостной, а каждая минута - наполнена теплом. Ты лучшая в мире, и я всегда буду ценить все, что ты сделала для меня.
Мама, пусть каждое твое утро начинается с улыбки, а вечера - с тепла семейного круга. Спасибо тебе за безграничную любовь и поддержку. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и много счастливых моментов рядом с теми, кто тебя ценит и любит.
Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)
Родная моя мамочка! Поздравляю с Днем матери и желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими красками, смехом и добрыми людьми. Ты - пример силы, доброты и мудрости. Пусть в твоей душе всегда царит весна, а все трудности обходят стороной.
С праздником тебя, самая родная! Твое слово - самое важное, твоя поддержка - самая надежная. Пусть судьба будет к тебе щедрой, а здоровье - крепким. Я всегда рядом и бесконечно благодарна за все, что ты дала мне.
Милая моя мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и искренне желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь и покой. Спасибо за ласку, понимание и терпение. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, а на душе будет тепло и светло!
Мама! Спасибо за твое большое сердце, в котором хватает места для всех нас. Твоя любовь - безгранична, и я каждый день благодарна за нее. Желаю тебе вдохновения, крепкого здоровья и радостного каждого дня. С праздником тебя, моя родная!
Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)
Поздравления с Днем матери в стихах
Українських матерів
Ми сьогодні вітаємо,
Бути щасливими завжди
Вам від щирого серця бажаємо!
Ми бажаємо, щоб ви
Були кращими на світі,
Щоб дуже вас любили
І шанували ваші діти!
***
Спасибі, мамо,
За світло, за ласку, за пораду,
Нехай син я і не кращий самий,
Але краще мами у світі немає!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.
Поздравление с Днем матери (изображение: Pinterest)
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Турботи, клопоти, робота, діти -
Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.
І ось сьогодні, в день цей урочистий,
Ми просим Вас за це нас всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих буде мало.
***
В День матері, ласкава ненько,
Вклоняюся тобі низенько.
Бажаю, люба, не хворіти,
Не сумувати, лиш радіти.
Зичу усмішок багато,
У найкраще в світі свято.
Добра, миру та везіння,
Божого благословіння!
Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)
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